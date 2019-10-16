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Вечер с Брюсом Дикинсоном (Iron Maiden)

 

01.03.2020

Тур вокалиста IRON MAIDEN Брюса Дикинсона на поддержку автобиографической книги "WHAT DOES THIS BUTTON DO?" (билеты).

Дикинсон считается одним из самых легендарных музыкантов в мире. Ведь Брюс живет экстраординарной жизнью вне сцены. Будучи настоящим эрудитом, Брюс - авиапилот и капитан самолетов, предприниматель в авиационной сфере, пивовар, мотивационный спикер, киносценарист, популярный писатель, радиоведущий, актер и международный мастер по фехтованию.

Его опубликованную в 2017 году автобиографию "WHAT DOES THIS BUTTON DO?" было признано бестселлером New York Times & UK Times, а после последовал ряд презентаций книги в театрах Великобритании.

"WHAT DOES THIS BUTTON DO?" - вечер с Брюсом Дикинсоном с того времени эволюционировал в полноценное шоу одного актера. Во время него Брюс делится с зрителями юмористическими, и иногда, даже, сатирическими рассказами о своей жизни, похожей на американские горки.

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Вы услышите увлекательные истории в уникальном анархическом стиле, которые дополняют архивные фото, анекдоты и шутки, которые не вошли в книгу.

Шоу исполняется на языке оригинала (с возможностью синхронного перевода).

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