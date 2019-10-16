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Вечір з Брюсом Дікінсоном (Iron Maiden)

 

01.03.2020

Тур вокаліста IRON MAIDEN Брюса Дікінсона на підтримку автобіографічної книги "WHAT DOES THIS BUTTON DO?" (квитки).

Брюс Дікінсон вважається одним з найлегендарніших музикантів у світі. Адже Брюс живе екстраординарним життям поза сценою. Будучи справжнім ерудитом, Брюс - авіапілот и капітан літаків, підприємець у авіаційній сфері, пивовар, мотіваційній спікер, кіносценарист, популярний письменник, радіоведучий, актор та міжнародний майстер з фехтування.

Його опубліковану в 2017 році автобіографію "WHAT DOES THIS BUTTON DO?" було визнано бестселером New York Times & UK Times, після чого послідувала низка презентацій книги у театрах Великої Британії.

"WHAT DOES THIS BUTTON DO?" - вечір з Брюсом Дікінсоном з того часу еволюціонував в повноцінне шоу одного актора. Під час нього Брюс ділиться з глядачами гумористичними, та інколи, навіть, сатиричними розповідями про своє різнобарвне життя, що схоже на американські гірки.

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Ви почуєте захоплюючі історії в унікальному анархічному стилі, підкреслені архівнімі фото та анекдотами й жартами, що не увійшли до книги.

Шоу виконується мовою оригіналу (з можливістю синхронного перекладу).

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