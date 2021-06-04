"Наконец-то мы счастливы": Pianoбой готовит интересный подарок киевлянам
Фото: Pianoбой (instagram.com/pianoboy_official)
13.06.2021
13 июня на террасе "Всі Свої", что в самом центре Киева, выступит очаровательный Pianoбой (билеты).
"Наконец-то мы счастливы пригласить вас на летний киевский концерт на прекрасной террасе D12 в самом сердце Киева. Полетаем? Love is all around! Планируем много интересных новостей. Хотя и за последний год привыкли сообщать о них довольно осторожно, но это не значит, что мы не радуемся, как дети, потому что наконец-то концерты!" - комментирует будущее шоу Дима Шуров.
Pianoбой - чувственный и политический артист, накрывающий своей колдовской музыкальной магией каждого слушателя на концерте. Мы окунемся в магическую атмосферу, которую излучает Шуров.
Три причины пойти на концерт Pianoбой в Киеве:
- уникальная возможность быть одним из первых, кто вживую услышит свежие композиции исполнителя
- Шуров - это один из тех артистов, творчество которого влюбляет в себя; голос которого не оставляет равнодушным; образ которого всегда приятно удивляет, а глубина песен касается всех уголков души
- прекрасная возможность провести фантастический летний вечер на концертной террасе под открытым небом.