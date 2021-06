"Наконец-то мы счастливы": Pianoбой готовит интересный подарок киевлянам

13.06.2021

13 июня на террасе "Всі Свої", что в самом центре Киева, выступит очаровательный Pianoбой (билеты).

"Наконец-то мы счастливы пригласить вас на летний киевский концерт на прекрасной террасе D12 в самом сердце Киева. Полетаем? Love is all around! Планируем много интересных новостей. Хотя и за последний год привыкли сообщать о них довольно осторожно, но это не значит, что мы не радуемся, как дети, потому что наконец-то концерты!" - комментирует будущее шоу Дима Шуров.

Pianoбой - чувственный и политический артист, накрывающий своей колдовской музыкальной магией каждого слушателя на концерте. Мы окунемся в магическую атмосферу, которую излучает Шуров.

Три причины пойти на концерт Pianoбой в Киеве: