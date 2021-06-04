"Нарешті ми щасливі": Pianoбой анонсував цікавий подарунок
Фото: Pianoбой (instagram.com/pianoboy_official)
13.06.2021
13 червня на терасі "Всі Свої", що у самісінькому центрі Києва, виступить чарівний Pianoбой (квитки).
"Нарешті ми щасливі запросити вас на літній київський концерт на прекрасній терасі D12 в самому серці Києва. Політаймо? Love is all around! Плануємо багато цікавих новин. Хоча й за останній рік звикли повідомляти про них доволі обережно, але не це означає, що ми не радіємо, як діти, бо нарешті концерти!" - коментує майбутнє шоу Діма Шуров.
Pianoбой - чуттєвий та політний артист, що накриває своєю чаклунською музичною магією кожного слухача на концерті. Ми зануримося у магічну атмосферу, яку випромінює Шуров.
Три причини піти на концерт Pianoбой у Києві:
- унікальна можливість бути одним із перших, хто наживо почує свіжі композиції виконавця
- Шуров - це один із тих артистів, творчість якого закохує у себе; голос якого не залишає байдужим; образ якого завжди приємно дивує, а глибина пісень торкається усіх куточків душі
- чудова нагода провести фантастичний літній вечір на концертній терасі під відкритим небом.