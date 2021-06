"Нарешті ми щасливі": Pianoбой анонсував цікавий подарунок

13.06.2021

13 червня на терасі "Всі Свої", що у самісінькому центрі Києва, виступить чарівний Pianoбой (квитки).

"Нарешті ми щасливі запросити вас на літній київський концерт на прекрасній терасі D12 в самому серці Києва. Політаймо? Love is all around! Плануємо багато цікавих новин. Хоча й за останній рік звикли повідомляти про них доволі обережно, але не це означає, що ми не радіємо, як діти, бо нарешті концерти!" - коментує майбутнє шоу Діма Шуров.

Pianoбой - чуттєвий та політний артист, що накриває своєю чаклунською музичною магією кожного слухача на концерті. Ми зануримося у магічну атмосферу, яку випромінює Шуров.

Три причини піти на концерт Pianoбой у Києві: