Seafret с новым альбомом возвращаются в Киев

После выпуска сингла и успешных концертов этого лета британский дуэт Seafret понял важную вещь – время снова собираться в дорогу. Именно поэтому вокалист Джек Седмен и гитарист Гарри Дрейпер объявили выход нового альбома "Most Of Us Are Strangers" 7 февраля и масштабный европейский тур. Весной следующего года Seafret представят новый материал вживую, один из концертов состоится 24 мая в киевском Caribbean Club (билеты).

"Иногда кажется, что все двери перед тобой закрываются, слабеет вера в то, что ты делаешь или кем ты есть в жизни. Мы написали "Fall" об умении перебороть это чувство и никогда не сдаваться", – рассказывают Джек и Гарри про новейший сингл с будущего альбома.

Seafret – Fall

Собственно, ребята разбираются в том, как преодолевать препятствия и тяжело работать на пути к успеху. Их дебютный альбом "Tell Me It's Real" занял 59-ю позицию в UK Albums Chart. В этой пластинке запечатлены их переживания из-за переезда в Лондон, подписания контракта с мейджор-лейблом, и вхождения с головой в индустрию, которую они в то время не понимали окончательно.

Сейчас – они сами по себе. Удостоверившись в своей независимости, дуэт вернулся в родной Бридлингтон, чтобы творить – что-то свежее, новое, честное.

"Я искренне верю, что нам нужно было все то, что с нами произошло... Нам нужно было переехать подальше от дома, стать на ноги и выжить в Лондоне. Это было для нас полезным. А теперь мы вернулись... как почтовые голуби!" – объясняет Джек.

На сегодняшний день ребята пересекли отметку в 300 миллионов прослушиваний на платформах Spotify и Apple Music, а их видео на YouTube насчитывают более 170 миллионов просмотров. Позади туры с Hozier, Джеймсом Бэем, Kodaline и Джейком Баггом, но настало время для свободного плавания.

Seafret – Loving You