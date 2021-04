Seafret з новим альбомом повертаються до Києва

Після випуску синглу та успішніх концертів цього літа британський дует Seafret зрозумів важливу річ – час знову збиратися в дорогу. Саме тому вокаліст Джек Седмен та гітарист Гаррі Дрейпер оголосили вихід нового альбому "Most Of Us Are Strangers" 7 лютого та масштабний європейський тур. Весною наступного року Seafret представлять найновіший матеріал наживо, один із концертів відбудеться 24 травня у київському Caribbean Club (квитки).

"Іноді здається, що всі двері перед тобою зачиняються, слабне віра в те, що ти робиш чи ким ти є в житті. Ми написали "Fall" про вміння перебороти це відчуття і ніколи не здаватися", – розповідають Джек та Гаррі про найновіший сингл з майбутнього альбому.

Seafret – Fall

Власне, хлопці знаються на тому, як долати перешкоди та тяжко працювати на шляху до успіху. Їх дебютний альбом "Tell Me It's Real" зайняв 59-ту позицію в UK Albums Chart. У цій платівці закарбовані їх переживання через переїзд до Лондона, підписання контракту з мейджор-лейблом, і поринення з головою в індустрію, яку вони на той час не розуміли остаточно.

Нині – вони самі по собі. Упевнившись у своїй незалежності, дует повернувся до рідного Брідлінгтона, щоб творити – щось свіже, нове, чесне.

"Я щиро вірю, що нам потрібно було усе те, що з нами сталося… Нам потрібно було переїхати подалі від дому, стати на ноги та вижити в Лондоні. Це було для нас корисним. А тепер ми повернулися... як поштові голуби!", – пояснює Джек.

Наразі хлопці перетнули позначку в 300 мільйонів прослуховувань на платформах Spotify та Apple Music, а їх відео на YouTube налічують понад 170 мільйонів переглядів. Позаду тури з Hozier, Джеймсом Беєм, Kodaline та Джейком Баґґом, але настав час для вільного плавання.

Seafret – Loving You