Pompeya возвращается в Киев: когда и где состоится концерт

Разлука длилась долгие четыре года, но они возвращаются. Pompeya настолько скучали по киевским слушателям, что наконец 22 июля приедут в Киев исполнить все ваши любимые песни и представить новый альбом на ЮБК (билеты).

История группы началась в 2006 году довольно интересным образом. Тогда Pompeya записали три сингла и выпустили их на платформе MySpace. Тексты состояли из набора слов, что очень напоминали английский и, казалось, не несли никакого смысла. Однако именно они привлекли к группе внимание слушателей и индустрии – в 2007 году третий в жизни концерт группы Pompeya состоялся перед 3000 слушателями в качестве разогрева не кого-нибудь, а самих Stereophonics.

Но и дальше группу ждали интересные коллаборации. В 2015 году Pompeya выпустили третий альбом Real на американском лейбле No Shame. Продюсером вокальных сессий и соавтором текстов выступил Дэвид Гартли из группы The War On Drugs. Тогда же группа получила премию за лучший клип года на трек Liar. В 2017 Pompeya выпустили экспериментальный макси-сингл Domino совместно с французским хаус-продюсером Фредом Фальке.

В 2018-м группа решила дальше продвигаться самостоятельно и попрощалась со своим лейблом Mishu. Ребята самостоятельно выпустили альбом Dreamers. Эта пластинка, без сомнения, стала шагом вперед для группы, которая умело транслирует вайб диско и поп-музыки 80-х в современных аранжировках.