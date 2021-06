Pompeya повертається до Києва: коли і де відбудеться концерт

Розлука тривала довгі чотири роки, але вони повертаються. Pompeya настільки сумували за київськими слухачами, що нарешті 22 липня приїдуть в Київ виконати усі ваші улюблені пісні та представити новий альбом на ЮБК (квитки).

Історія гурту почалася у 2006 році досить цікавим чином. Тоді Pompeya записали три сингли і випустили їх на платформі MySpace. Тексти складалися з набору слів, що дуже нагадували англійську і, здавалося, не несли жодного змісту. Однак саме вони привернули до гурту увагу слухачів і індустрії – у 2007 році третій у житті концерт гурту Pompeya відбувся перед 3000 слухачами у якості розігріву не кого-небудь, а самих Stereophonics.

Але й далі на гурт чекали цікаві колаборації. У 2015 році Pompeya випустили третій альбом Real на американському лейблі No Shame. Продюсером вокальних сесій і співавтором текстів виступив Девід Гартлі з гурту The War On Drugs. Тоді ж гурт отримав премію за найкращий кліп року на трек Liar. У 2017 Pompeya випустили експериментальний максі-сингл Domino спільно з французьким хаус-продюсером Фредом Фальке.

У 2018-му гурт вирішив далі просуватися самостійно і попрощався зі своїм лейблом Mishu. Хлопці самотужки випустили альбом Dreamers. Ця платівка, без сумніву, стала кроком вперед для гурту, який вміло транслює вайб диско і поп-музики 80-х у сучасних аранжуваннях.