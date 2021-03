В Киеве выступит культовый саксофонист Донни МакКаслин

Американский джазовый саксофонист Донни МакКаслин выступит в Киеве. Концерт состоится 12 ноября в Caribbean Club Concert Hall (билеты).

За несколько дней до смерти в январе 2016-го Дэвид Боуи выпустил свой последний альбом "Blackstar". Для легендарного артиста эта пластинка стала торжественным финалом, но для маэстро джаза Донни МакКаслина, чей саксофон определил визионерское стилистическое звучание "Blackstar", это было только начало.

Через два года после выхода "Blackstar" МакКаслін вернулся с новым альбомом "Blow.", с совершенно новым, четким видением, что вполне отражает влияние Боуи на развитие МакКаслина как художника.

"До работы с ним это было бы невозможно", - рассказывает номинант Грэмми МакКаслин о "Blow.", самую смелую свою работу за два десятилетия.

Именно ее он представит в Киеве.

Donny McCaslin - The Opener ft. Sun Kil Moon

МакКаслин подчеркивает "широкую палитру настроений" "Blow.", и некоторые из них - например, энергичный 10-минутный инструментальный трек "Break the Bond" или хаотичный "Exactlyfourminutesofimprovisedmusic" с соответствующим названием - будут знакомы его поклонникам. Другие же композиции - прог-роковая "Tempest", медленная "Eye of the Beholder", или вдохновлена ​​Beastie Boys i A Tribe Calles Quest композиция "The Opener" удивят слушателей.

Донни МакКаслин и его группа - непременно очаруют вас и покажут джаз, которым вы еще его не слышали.

Donny McCaslin - Great Destroyer