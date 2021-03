У Києві виступить культовий саксофоніст Донні МакКаслін

Американський джазовий саксофоніст Донні МакКаслін виступить у Києві. Концерт відбудеться 12 листопада в Caribbean Club Concert Hall (квитки).

За кілька днів до смерті в січні 2016-го Девід Боуї випустив свій останній альбом "Blackstar". Для легендарного артиста ця платівка стала урочистим фіналом, але для маестро джазу Донні МакКасліна, чий саксофон визначив візіонерське стилістичне звучання "Blackstar", це був тільки початок.

Через два роки після виходу "Blackstar" МакКаслін повернувся з новим альбомом "Blow.", з абсолютно новим, чітким баченням, що цілком відображає вплив Боуї на розвиток МакКасліна як митця.

"До роботи з ним це було б неможливо", - розповідає номінант Греммі МакКаслін про "Blow.", найсміливішу свою роботу за два десятиліття.

Саме її він представить у Києві.

Donny McCaslin - The Opener ft. Sun Kil Moon

МакКаслін підкреслює "широку палітру настроїв" "Blow.", і деякі з них - наприклад, енергійний 10-хвилинний інструментальний трек "Break the Bond" або хаотичний "Exactlyfourminutesofimprovisedmusic" з відповідною назвою - будуть знайомі його шанувальникам. Інші ж композиції - прог-рокова "Tempest", повільна "Eye of the Beholder", або натхненна Beastie Boys i A Tribe Calles Quest композиція "The Opener" здивують слухачів.

Донні МакКаслін і його група - неодмінно зачарують вас і покажуть джаз, яким ви його ще не чули.

Donny McCaslin - Great Destroyer