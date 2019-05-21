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AIR Music Meetup: в Киеве пройдет конференция о продвижении музыки на YouTube

 

09.06.2019

9 июня в Киеве в рамках фестиваля VIDEOZHARA пройдет AIR Music Meetup`19 - главная конференция для музыкантов, которые хотят, чтобы их музыка была услышана миллионами на YouTube.

Ежемесячно YouTube просматривают более 2 млрд пользователей, 85% из которых слушают музыку. Именно поэтому видеолейбл AIR Music создает конференцию для ключевых представителей музыкальной индустрии Украины, где расскажет о главных тенденциях и особенностях работы музыкантов с YouTube.

В программе встреча со спикерами:

  • Денис Васянович - руководитель подразделения Secret Service Digital & Publishing (Макс Барских, Оля Полякова, Олег Винник)
  • Григорий Фатьянов - директор лейбла Masterskaya (Иван Дорн, YUKO, Constantine)
  • Руслан Кузнецов - музыкальный артист, блогер с 1,7 млн подписчиков на YouTube и 700 тысячами в Instagram.
  • Андрей Куртов - руководитель видеолейбла AIR Music (Океан Эльзы, MONATIK, Jamala)
  • Леонид Колосовский - клипмейкер с миллионами просмотров (Время и Стекло, Потап и Настя, IOWA)
  • Максим Сердюк - главный редактор онлайн-журнала СЛУХ

На конференции у вас будет возможность получить обратную связь по вашему клипу от Леонида Колосовского - одного из самых востребованных клипмейкеров восточной Европы, который снимал для Время и Стекло, Потап и Настя, IOWA.

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А если у вас остались сомнения, читайте еще три причины пойти на AIR Music Meetup`19:

  1. Вы узнаете про актуальные тенденции видео платформы YouTube.
  2. Ознакомитесь с эффективными инструментами продвижения клипов и каналов музыкантов.
  3. Зафиксируете информацию об ограничениях и особенностях работы на YouTube.

Афиша AIR Music Meetup`19

Больше информации о конференции можно узнать на странице AIR Music Meetup`19 в соцсети Facebook.

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