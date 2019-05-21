AIR Music Meetup: у Києві пройде конференція про просування музики на YouTube

09.06.2019
9 червня у Києві в рамках фестивалю VIDEOZHARA пройде AIR Music Meetup`19 - головна конференція для музикантів, які хочуть, щоб їх музика була почута мільйонами на YouTube.
Щомісяця YouTube переглядають понад 2 млрд користувачів, 85% з яких слухають музику. Саме тому відеолейбл AIR Music створює конференцію для ключових представників музичної індустрії України, де розповість про головні тенденції та особливості роботи музикантів з YouTube.
У програмі зустріч зі спікерами:
На конференції у вас буде можливість отримати зворотній зв'язок на ваш кліп від Леоніда Колосовського - одного з найбільш затребуваних кліпмейкерів Східної Європи, який знімав для Время и Стекло, Потап і Настя, IOWA!
А якщо у вас залишилися сумніви, читайте ще три причини піти на AIR Music Meetup`19:
Афіша AIR Music Meetup`19
Більше інформації про конференцію можна дізнатися на сторінці AIR Music Meetup`19 в соцмережі Facebook.