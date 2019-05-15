Фестиваль видеокреатива VIDEOZHARA соберет в Киеве более 600 блогеров

VIDEOZHARA в Киеве (фото: пресс-служба)

08.06.2019 - 09.06.2019

Встречи с инфлюенсерами нового поколения, их истории успеха в YouTube и Instagram — с 8 по 9 июня в Киеве на Арт-заводе "Платформа".

Создатели видеоконтента захватывают мир и становятся кумирами миллионов. Блогеры задают тренды и заставляют новое поколение им следовать. А самых популярных звезд соцсетей и их подписчиков уже в четвертый раз собирает главный фестиваль видеокреатива и блогеров VIDEOZHARA. На мероприятии длиною в два дня инфлюенсеры поделятся опытом и своими секретами успеха.

Фестивальная программа — это грандиозная тусовка, главные герои которой приглашенные блогеры-миллионники. Сделать селфи и пообщаться на фестивале можно будет с Алёной Венум , Пупси Кирой , Сашей Чистовой , Family Box , Русланом Кузнецовым , XO LIFE , HalBer , Владом Бумагой , Катей Адушкиной , Eugene Sagaz и еще сотнями приглашенных трендсеттеров видеоблогинга. VIDEOZHARA также может похвастаться тем, что подружилась с самим MONATIK. В 2019-м году ожидайте сюрпризы от любимого певца поколения Z.

Мероприятие ежегодно занимает более 60 000 м2, а это 11 сцен и 11 тематических зон. К слову, в этом году фестиваль станет территорией безналичного расчета.

Stars&Fans — место встречи с любимыми кумирами для объятий и селфи.

— место встречи с любимыми кумирами для объятий и селфи. Sport — зона, в которой прямо на территории фестиваля можно будет заняться кроссфитом или сделать пару спортивных упражнений, а еще здесь все самое трендовое из мира активного отдыха.

— зона, в которой прямо на территории фестиваля можно будет заняться кроссфитом или сделать пару спортивных упражнений, а еще здесь все самое трендовое из мира активного отдыха. Gaming — Мекка для любителей киберспорта, где пройдут шоу матчи с известными блогерами, турниры, сессии вопросов и ответов, а также грандиозный конкурс косплея.

— Мекка для любителей киберспорта, где пройдут шоу матчи с известными блогерами, турниры, сессии вопросов и ответов, а также грандиозный конкурс косплея. Kids&Family — зона, где самые юные звездные гости и их родители расскажут о том, как они совмещают блогерство и реальную жизнь, отвечая на вопросы в формате фан встречи.

— зона, где самые юные звездные гости и их родители расскажут о том, как они совмещают блогерство и реальную жизнь, отвечая на вопросы в формате фан встречи. Lifestyle будет представлен самыми популярными beauty, fashion и travel-блогерами.

будет представлен самыми популярными beauty, fashion и travel-блогерами. Music — выступления музыкантов и встречи с ними.

— выступления музыкантов и встречи с ними. VideozharaMarket — территория, где каждый гость сможет приобрести себе что-то на память от участников маркета.

Среди новинок этого года:

Cinema — тематическая зона, где каждый познакомится c индустрией кино, поучаствовать в мастер-классах и познать секреты актерского мастерства.

— тематическая зона, где каждый познакомится c индустрией кино, поучаствовать в мастер-классах и познать секреты актерского мастерства. Animal — зона для любителей животных, в которой можно увидеть любимых блогеров, трюки в исполнении маленьких собак и узнать кто такие собаки-терапевты и фотографы-анималисты.

— зона для любителей животных, в которой можно увидеть любимых блогеров, трюки в исполнении маленьких собак и узнать кто такие собаки-терапевты и фотографы-анималисты. В зоне Drive гости фестиваля станут свидетелями экстремального дрифт-шоу на кастомных автомобилях и виртуозного стант-шоу на мотоциклах. Здесь посетители старше 16 смогут погонять на картах и пообщаться с блогерами, которые знают все об автомобилях.

гости фестиваля станут свидетелями экстремального дрифт-шоу на кастомных автомобилях и виртуозного стант-шоу на мотоциклах. Здесь посетители старше 16 смогут погонять на картах и пообщаться с блогерами, которые знают все об автомобилях. Humor — юмористическая программа с участием блогеров и зрителей в формате импровизации.

Кроме встреч с блогерами, в программе фестиваля — вручение премии "Блогосфера" — награждение креаторов, которые ответственно подходят к созданию контента, проведение конференции по видеомаркетингу "VIDEOZHARA для брендов" 8 июня и AIR Music Meetup 9 июня для тех кто хочет узнать как продвигать музыкальные продукты в YouTube.

Напомним, что фестиваль является инициативой медиакомпании AIR (Agency of Internet Rights), сертифицированного партнера YouTube в Украине. Ежегодно он собирает около 20 000 зрителей и является одним из главных культурно-образовательных событий Киева.

VIDEOZHARA, 8-9 июня, Арт-завод "Платформа"