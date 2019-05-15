Фестиваль видеокреатива VIDEOZHARA соберет в Киеве более 600 блогеров

08.06.2019 - 09.06.2019
Встречи с инфлюенсерами нового поколения, их истории успеха в YouTube и Instagram — с 8 по 9 июня в Киеве на Арт-заводе "Платформа".
Создатели видеоконтента захватывают мир и становятся кумирами миллионов. Блогеры задают тренды и заставляют новое поколение им следовать. А самых популярных звезд соцсетей и их подписчиков уже в четвертый раз собирает главный фестиваль видеокреатива и блогеров VIDEOZHARA. На мероприятии длиною в два дня инфлюенсеры поделятся опытом и своими секретами успеха.
Фестивальная программа — это грандиозная тусовка, главные герои которой приглашенные блогеры-миллионники. Сделать селфи и пообщаться на фестивале можно будет с Алёной Венум, Пупси Кирой, Сашей Чистовой, Family Box, Русланом Кузнецовым, XO LIFE, HalBer, Владом Бумагой, Катей Адушкиной, Eugene Sagaz и еще сотнями приглашенных трендсеттеров видеоблогинга. VIDEOZHARA также может похвастаться тем, что подружилась с самим MONATIK. В 2019-м году ожидайте сюрпризы от любимого певца поколения Z.
Мероприятие ежегодно занимает более 60 000 м2, а это 11 сцен и 11 тематических зон. К слову, в этом году фестиваль станет территорией безналичного расчета.
Среди новинок этого года:
Кроме встреч с блогерами, в программе фестиваля — вручение премии "Блогосфера" — награждение креаторов, которые ответственно подходят к созданию контента, проведение конференции по видеомаркетингу "VIDEOZHARA для брендов" 8 июня и AIR Music Meetup 9 июня для тех кто хочет узнать как продвигать музыкальные продукты в YouTube.
Напомним, что фестиваль является инициативой медиакомпании AIR (Agency of Internet Rights), сертифицированного партнера YouTube в Украине. Ежегодно он собирает около 20 000 зрителей и является одним из главных культурно-образовательных событий Киева.
VIDEOZHARA, 8-9 июня, Арт-завод "Платформа"