31 августа и 1 сентября в Национальном ботаническом саду им. Гришко состоится пятый, юбилейный, Borjomi Fest. Тема фестиваля — характер Киева и киевлян. Посетители подтвердят стереотипы или развенчают популярные мифы о родном городе, обменяются инсайтами и расскажут о локациях "для своих".

Гости смогут станцевать, сыграть или сфотографировать характер мегаполиса благодаря одной из многочисленных интерактивных точек: "карте характера" столицы, боржоми-барабанам, VR-серфингу или фотозонам.

Хедлайнером события станет популярная грузинская певица Нино Катамадзе, которая впервые даст бесплатный концерт в рамках фестиваля.

Гостей праздника также ждут вкусные блюда от самых модных грузинских ресторанов Киева и интерактивная детская зона.

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Что: Borjomi Fest Киев

Borjomi Fest Киев Когда: 31 августа — 1 сентября, с 11:00 до 22:00

31 августа — 1 сентября, с 11:00 до 22:00 Где: Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко

Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко Вход на фестиваль свободный, вход в ботанический сад — 50 гривен для взрослых, 20 гривен для детей.