31.08.2019 - 01.09.2019
31 августа и 1 сентября в Национальном ботаническом саду им. Гришко состоится пятый, юбилейный, Borjomi Fest. Тема фестиваля — характер Киева и киевлян. Посетители подтвердят стереотипы или развенчают популярные мифы о родном городе, обменяются инсайтами и расскажут о локациях "для своих".
Гости смогут станцевать, сыграть или сфотографировать характер мегаполиса благодаря одной из многочисленных интерактивных точек: "карте характера" столицы, боржоми-барабанам, VR-серфингу или фотозонам.
Хедлайнером события станет популярная грузинская певица Нино Катамадзе, которая впервые даст бесплатный концерт в рамках фестиваля.
Гостей праздника также ждут вкусные блюда от самых модных грузинских ресторанов Киева и интерактивная детская зона.
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