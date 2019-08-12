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Ювілейний Borjomi Fest

 

31.08.2019 - 01.09.2019

31 серпня та 1 вересня у Національному ботанічному саду ім. Гришка відбудеться п’ятий ювілейний Borjomi Fest. Тема фестивалю — характер Києва і киян. Відвідувачі підтвердять стереотипи або розвінчають найпопулярніші міфи про рідне місто, обміняються інсайтами та розкажуть про локації "для своїх".

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Гості зможуть станцювати, зіграти або сфотографувати характер мегаполіса завдяки одній із численних інтерактивних точок: "карті характеру" столиці, боржомі-барабанам, VR- серфінгу чи фотозонам.

Хедлайнеркою події стане популярна грузинська співачка Ніно Катамадзе, яка вперше дасть безкоштовний концерт у рамках фестивалю.

На гостей свята також чекатимуть смачні страви від наймодніших грузинських ресторанів Києва та інтерактивна дитяча зона.

Більше інформації про Borjomi Fest на сторінці в Facebook

  • Що: Borjomi Fest Київ
  • Коли: 31 серпня — 1 вересня, з 11:00 до 22:00
  • Де: Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка
  • Вхід на фестиваль вільний, вхід у ботанічний сад — 50 гривень для дорослих,
  • 20 гривень для дітей.

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