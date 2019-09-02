Возле Сенного рынка в Киеве пройдет Urban Nostalgic Experience

07.09.2019
В столице проведут винтажный фестиваль SENKA, на котором хотят напомнить о разрушенном зданим Сенного рынка. Событие состоится 7 сентября, в Киеве на улице Бульварно-Кудрявская, 4.
"Мы хотим напомнить о Киеве нашего детства и юности, о потерянных и еще живые киевских достопримечательностях и сообществах, про связь поколений и наше общее будущее, устроить площадку для творчества и удивительных находок", - говорят организаторы.
В программе фестиваля:
Афиша фестиваля
Вход на фестиваль свободный. Сообщество SENKA также собирает воспоминания про Сенной рынок, которые можно посмотреть по ссылке.