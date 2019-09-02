UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Возле Сенного рынка в Киеве пройдет Urban Nostalgic Experience

 

07.09.2019

В столице проведут винтажный фестиваль SENKA, на котором хотят напомнить о разрушенном зданим Сенного рынка. Событие состоится 7 сентября, в Киеве на улице Бульварно-Кудрявская, 4.

Самые читаемые новости

"Мы хотим напомнить о Киеве нашего детства и юности, о потерянных и еще живые киевских достопримечательностях и сообществах, про связь поколений и наше общее будущее, устроить площадку для творчества и удивительных находок", - говорят организаторы.

В программе фестиваля:

  • Винтажный маркет
  • Хиты 80-х от диджеев-резидентов Gram Bar (Григорий Иванцив, Рустам Бабаев, Виталий Бард Бардецкий)
  • Вечерний сет от Dj Tapolsky
  • Апсайклинг мастер-классы
  • Фудкорт
  • Экскурсии по киевской классикой от Лели Филимоновой
  • Фотосушка "Сенка. Старый Киев"
  • Детская зона
  • И еще много чего интересного

Афиша фестиваля

Вход на фестиваль свободный. Сообщество SENKA также собирает воспоминания про Сенной рынок, которые можно посмотреть по ссылке.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины фестиваль