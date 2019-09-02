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Біля Сінного ринку у Києві пройде Urban Nostalgic Experience

 

07.09.2019

У столиці проведуть вінтажний фестиваль SENKA, на якому хочуть нагадати про зруйновану будівлю Сінного ринку. Подія відбудеться 7 вересня, у Києві на вулиці Бульварно-Кудрявська, 4.

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"Ми хочемо нагадати про Київ нашого дитинства та юності, про втрачені та ще живі київські пам'ятки та спільноти, зв'язок поколінь та наше спільне майбутнє, влаштувати майданчик для творчості та дивовижних знахідок", - говорять організатори.

У програмі фестивалю:

  • Вінтажний маркет
  • Хіти 80-х від діджеїв-резидентів Gram Bar (Григорій Іванців, Рустам Бабаєв, Віталій Бард Бардецький)
  • Вечірній сет від Dj Tapolsky
  • Апсайклінг майстер-класи
  • Фудкорт
  • Екскурсії київською класикою від Льолі Філімонової
  • Фотосушка "Сєнка. Старий Київ"
  • Дитяча зона
  • Та ще багато чого цікавого

Афіша фестивалю

Вхід на фестиваль вільний. Спільнота SENKA також збирає спогади про Сінний ринок, які можна подивитися за посиланням.

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