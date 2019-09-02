Біля Сінного ринку у Києві пройде Urban Nostalgic Experience

07.09.2019
У столиці проведуть вінтажний фестиваль SENKA, на якому хочуть нагадати про зруйновану будівлю Сінного ринку. Подія відбудеться 7 вересня, у Києві на вулиці Бульварно-Кудрявська, 4.
"Ми хочемо нагадати про Київ нашого дитинства та юності, про втрачені та ще живі київські пам'ятки та спільноти, зв'язок поколінь та наше спільне майбутнє, влаштувати майданчик для творчості та дивовижних знахідок", - говорять організатори.
У програмі фестивалю:
Афіша фестивалю
Вхід на фестиваль вільний. Спільнота SENKA також збирає спогади про Сінний ринок, які можна подивитися за посиланням.