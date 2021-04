UPark Festival 2019

Вот уже в третий раз в Киеве состоится одно из самых запоминающихся музыкальных событий — UPark Festival. Ежегодно в его лайнапе — самые громкие имена мировой музыкальной индустрии. Ранее на сцене фестиваля выступали: Red Hot Chili Peppers, MUSE, Gorillaz, Massive Attack, Hurts, Bonobo, Kaleo, Young Fathers, Tove Lo, The Kills, Poets of the Fall, The Hardkiss, ONUKA и другие музыканты. Но что ждет украинских слушателей в этом году?

UPark Festival: 16 июля

Первый день фестиваля возглавят британские металкорщики Bring Me The Horizon. Эти ребята уверенно шли к признанию с самого основания в 2004 году, став одним из хедлайнеров металкор-сцены 2010-х. Тяжелое и мощное звучание, унаследованное от первопроходцев металкора, группа разбавила элементами мелодичного хардкора, альтернативного, электронного и пост-рока. А собственный уникальный стиль определила эмоциональной лирикой и напористым саундом. Их альбомы гремят так, что из года в год получают номинации всевозможных музыкальных премий. И самый новый среди них, «amo», будет представлен на сцене UPark Festival!

Вместе с Bring Me The Horizon сцену UPark Festival в первый день будут делить британские инди-рокеры Nothing But Thieves и темная лошадка фестиваля SWMRS.

Bring Me The Horizon - MANTRA

Три года тому назад во время UPark Festival 2016 состоялось первое выступление альтернативщиков Nothing But Thieves. С тех пор британские инди-рокеры успели полюбиться украинской публике и даже снять в Киеве клип. За последние годы ребята откатали туры вместе с Arcade Fire, Awolnation и Muse, выпустили две пластинки и подписали контракт с американским лейблом RCA Records. Билеты на их концерты разлетаются за считанные дни, а слухи о новом релизе только подогревают интерес к предстоящему лайву на UPark Festival.

Nothing But Thieves - Amsterdam

Что касается SWMRS, впервые об этих ребятах заговорили в Окленде (штат Калифорния) еще в середине 2000-х. Тогда они называли себя Emily's Army и даже успели выпустить под этим именем несколько студийных альбомов и EP. Впоследствии группа сменила название на более звучное SWMRS и с головой погрузилась вначале в поп-панк с налетом необработанных звуков в духе Green Day, а после — в серф-роковое звучание. Но даже несмотря на свое панковское вероисповедание SWMRS отлично подкованы в популярной культуре. А их любовь к студии Disney и Майли Сайрус находит отражение в очередных хулиганских видео и хитах.

На данном этапе у группы два полноформатных релиза, один из которых состоялся лишь этой зимой, но даже этого достаточно, чтобы предсказать взрывной лайв в рамках фестиваля UPark.

UPark Festival: 17 июля

В центре внимания второго дня фестиваля легендарные Thirty Seconds to Mars. Тур группы в поддержку альбома This Is War отмечен в «Книге рекордов Гиннеса», как самый долгий в истории, а страны, где не слышали их песен, можно перечислить на пальцах, ведь они звучат даже в космосе, куда их отнес Falcon 9.

За время своего творчества Thirty Seconds to Mars выдали пять хитовых пластинок и получили более сотни разнообразных музыкальных наград. Их последний релиз America (2018) взлетел ко второй отметке американского альбомного чарта Billboard 200. Группа постоянно эволюционирует и уверенно сочетает новаторский саунд с грандиозными стадионными припевами.

Thirty Seconds To Mars - This Is War

Второй фестивальный день ознаменуется также выступлениями хит-мейкера Rag'n'Bone Man, талантливого нью-йоркского DIY-коллектива AJR и обладателей престижной награды NME за стремительный старт карьеры Pale Waves.

Лучший молодой артист по версии Brit Awards, Rag'n'Bone Man. Вы наверняка слышали его хит Human из одноименного альбома. Видео на этот трек собрало более полумиллиона просмотров на YouTube и вывело музыканта в высшую лигу.

Сегодня на счету Rag'n'Bone Man первые позиции хит-парадов, три студийных альбома, коллаборации с Gorillaz и Calvin Harris и статуэтка от Critics' Choice Award. Впереди же — первое выступление в Украине в рамках UPark Festival!

Rag'n'Bone Man - Human

Их музыка сродни звучанию Weezer или Beach Boys — легкий саундтрек летнего городского дня, в котором можно расслышать отголоски надуманных проблем современного общества. О ком это мы? AJR — нью-йоркская инди-поп группа, состоящая из трех братьев-мультиинструменталистов: Адама, Джека и Райана (соедините первые буквы каждого из имен — разгадаете суть названия группы). Это один из немногих, а, может быть, единственный DIY-коллектив, которому удается создавать, записывать и продюсировать песни в гостиной собственной квартиры в Челси. И, стоит сказать, делают они это на высшем уровне.

Обладатели одноименной премии в номинации NME Under the Radar — Pale Waves — еще одно музыкальное открытие, которое ждет вас этим летом в рамках UPark Festival.

Эти ребята встретились во время учебы в университете Манчестера и там же сколотили свой бэнд.

Издав всего два сингла, Pale Waves появились на обложке NME, а чуть позже в 2018 стали обладателями их премии в номинации NME Under the Radar. Их дебютный студийный альбом My Mind Makes Noises был издан в сентябре этого года и уже достиг 8 места в британских чартах.

В творчестве Pale Waves можно найти отсылки к творчеству The Cure, The Cranberries и даже Prince. Да они этого и не скрывают. Их музыка — это мелодии, которые можно напевать в любое время и в любом месте, но в которых есть что-то, способное разбить твое сердце.

UPark Festival: 18 июля

Хедлайнерами заключительного дня фестиваля станут звезды южноафриканского хип-хопа и одна из самых вызывающих команд современности Die Antwoord.

Выходцы из Кейптауна, Тюдор Джонс (Ninja) и Йоланди Виссер (¥o-landi Vi$$er) мгновенно произвели фурор в интернете, стоило лишь им выпустить дебютный вирусный ролик Enter the Ninja. Прославившись в конце 2000х, Die Antwoord заставили весь мир обратить внимание на ЮАР, в особенности, на контркультурное движение Zef, послужившее вдохновением для творчества группы.

На счету у группы четыре полноформатных альбома и десятки провокационных клипов, некоторые из которых не найти даже на просторах YouTube.

Их прошлое выступление разорвало киевских слушателей на части и дало кристально чистое понимание того, что такое настоящий яростный рейв. Вопреки опасениям, что первый концерт станет единственным, возвращение группы в Украину всё же оказалось неминуемым. И уже этим летом они снова бросят дерзкий вызов украинской публике.

Die Antwoord - Enter The Ninja

Но прежде, чем Die Antwoord разгромят UPark Festival, его сцену испытает певица MØ, электронщики MISSIO и вовсе устроят здесь сеанс музыкальной терапии, а локальную поддержку на фестивале обеспечит Иван Дорн.

MØ уже бывала в Киеве, но никогда прежде с лайвом. Датскую певицу, покорившую мировые чарты, а также нашу родную Троещину, сняв там постапокалиптическое видео, не обсуждал только ленивый. Она сотрудничала с Diplo, Major Lazer, Игги Азалия и собрала со своим хитом «Lean On» более двух миллиардов просмотров в YouTube.

Впервые песни американского электронного дуэта MISSIO прозвучали в Остине, штате Техас. Именно здесь встретились основатели группы вокалист Мэттью Брю и инструменталист Дэвид Батлер. Своей миссией музыканты сразу же поставили спасение людей посредством музыки.

Их творчество — симфонии аналоговых синтезаторов, глитчевых битов и душевной лирики.

Всего за два года группе удалось подписаться на музыкальный лейбл RCA Records и выпустить два полноформатных альбома — «Loner» (2017) и «The Darker the Weather // The Better the Man» (2019).

Артист, который в свое время перевернул с ног на голову украинскую музыку, Иван Дорн, выступит на фестивале UPark 18 июля вместе с Die Antwoord, Missio и MØ.

Творческая свобода на грани разнузданности не помешала Ивану стать большой поп-звездой. Его пластинка Co'n'Dorn — возможно, важнейший альбом в украинской поп-культуре, а последний релиз OTD достиг успеха даже на мировом музыкальном рынке.

Только за последний год Иван Дорн записал такое количество новых синглов, что из них можно было бы собрать новый альбом. В 2018-м у него вышли коллаборации с Diplo, MØ, Vakula, Moldanazar и Виктором Солфом из группы Her. В настоящее время музыкант в европейском туре, а выступление на UPark Festival станет редкой встречей украинцев с героем поп-музыки новой волны.

