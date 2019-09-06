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Old Car Land приближается: 1000 раритетов среди сотни самолетов

Lite » Афиша 06.09.2019 - 16:43
Old Car Land приближается (фото: пресс-служба)
Old Car Land приближается (фото: пресс-служба)

04.10.2019-06.10.19

Уже совсем скоро тысяча раритетных машин съедутся на самый крупный технический фестиваль Украины - Old Car Land. Он будет проходить 4-6 октября в Государственном музее авиации на столичной ул. Медовая, 1 (купить билет).

Это одиннадцатое мероприятие. Его организовует клуб технической классики OldCarServiсe. Экспозиция фестиваля будет охватывать самую разнообразную технику, какую за последние 150 лет придумали люди. Можно будет увидеть велосипеды, мотоциклы, легковые автомобили, грузовики, автобусы, самолеты, вертолеты, беспилотники. Кроме того, приедет много военных машин времен Второй Мировой войны. А также будет экспозиция таких автомобилей, как те, что участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Старейшим машинам-участникам - более 80 лет. Большинство из них сохранены в единственном экземпляре и имеют необычную историю. На Old Car Land представят старые в Украине немецкие, французские, советские модели. С последних можно будет увидеть редкие версии "Волг", "Чаек", ЗИЛов. Ожидают на фестивале и экспозицию американских машин. Среди них - Oldsmobile, Buick.Chevrolet, Cadillac.

Old Car Land приближается: 1000 раритетов среди сотни самолетов

Old Car Land приближается

Традиционно пройдут на мероприятие и взлеты популярных автоклубов, машины янгтаймеров и любителей отдельных марок. Состоятся соревнования на детских педальных машинах и конкурс Элеганции, во время которого каждый член экипажа автомобиля должен одеться в одежду времен выпуска машины. Невероятным зрелищем станет дрифтовое шоу и ралли на ретроавтомобилях.

По всей территории фестиваля с 09:00 до 20:00 будут работать фуд-корты, детские зоны и будет множество локаций для крутых селфи! Для детей в возрасте до 12 лет и участников боевых действий вход бесплатный.

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