ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Old Car Land наближається: 1000 раритетів серед сотні літаків

Lite » Афиша 06.09.2019 - 16:43
Old Car Land наближається (фото: прес-служба)
Old Car Land наближається (фото: прес-служба)

04.10.2019-06.10.19

Вже зовсім скоро тисяча раритетних машин з’їдуться на найбільший технічний фестиваль України Old Car Land. Він відбуватиметься 4-6 жовтня у Державному музеї авіації на столичній вул. Медова, 1 (купити квиток).

Це одинадцятий захід. Його організовує клуб технічної класики OldCarServiсe. Експозиція фестивалю охоплюватиме найрізноманітнішу техніку, яку за останні 150 років придумали люди. Можна буде побачити велосипеди, мотоцикли, легковики, вантажівки, автобуси, літаки, гелікоптери, безпілотники. Крім того, приїде чимало військових машин часів Другої Світової війни. А також буде експозиція таких автомобілів, як ті, що брали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Найстарішим машинам-учасникам — понад 80 років. Більшість із них збережені в єдиному екземплярі й мають незвичайну історію. На Old Car Land презентують найстаріші в Україні німецькі, французькі, радянські моделі. Із останніх можна буде побачити рідкісні версії “Волг”, “Чайок”, ЗіЛів. Очікують на фестивалі й експозицію американських машин. Серед них — Oldsmobile, Buick.Chevrolet, Cadillac.

Old Car Land наближається: 1000 раритетів серед сотні літаків

Old Car Land наближається

Традиційно пройдуть на заході зльоти популярних автоклубів, машин-янгтаймерів і любителів окремих марок. Відбудуться змагання на дитячих педальних машинах і конкурс елеганції, під час якого кожен член екіпажу автомобіля має одягнутися у вбрання часів випуску машини. Неймовірним видовищем стане дрифтове шоу та ралі на ретроавтомобілях.

По всій території фестивалю з 09:00 до 20:00 працюватимуть фудкорти, дитячі зони й буде безліч локацій для крутих селфі! Для дітей віком до 12 років і учасників бойових дій вхід безкоштовний.

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся