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Новый фестиваль UnderHill. European Music Festival: два дня музыки и драйва

Lite » Афиша 27.03.2019 - 17:50
На Прикарпатье пройдет UnderHill. European Music Festival (иллюстративное фото / pixabay.com)
На Прикарпатье пройдет UnderHill. European Music Festival (иллюстративное фото / pixabay.com)

15.06.2019-1606.2019

На Украину надвигается новая волна музыки! Этим летом впервые состоится новый фестиваль - UnderHill European Music Festival! 15 и 16 июня - в селе Подгорье Ивано-Франковской области! В течение двух дней здесь можно будет услышать исполнителей в режиме нон-стоп на любой вкус: на фест съедутся украинские и европейские звезды, которые представят поп-музыку и музыку в современных экспериментальных жанрах

На одном из самых масштабных музыкальных событий в Западной Украине летом-2019 вживую можно будет услышать драйвовые MOZGI, веселого DZIDZIO, чувственную Другу Ріку, эпатажную Олю Полякову, лирический СКАЙ, энергичного IVAN NAVI и многих других украинских звезд. А ночью будут "зажигать" экспериментаторы YUKO, которые были финалистами нынешнего отбора на Евровидение, необычная группа [O] вместе с их хитами "Пікачу", "Роби любов", "Самий сок" и неординарный "ARTBAT".

Новый фестиваль UnderHill. European Music Festival: два дня музыки и драйва

Афиша

Приедут на UnderHill European Music Festival на Ивано-Франковщину и известные ди-джеи и музыканты из Европы, которые будут презентовать интересную музыку своих стран. В частности, украинскую публику порадуют нидерландский музыкальный продюсер FERRY CORSTEN, израильский исполнитель NADAV DAGON и два ди-джея из Великобритании: JAMES ZABIELA и AFRODITE. Все они работают в разных направлениях современной музыки.

На территории аэродрома "Урочище Підгір'я" будут действовать два больших танцпола: UnderDance и UnderGround, где можно будет отдыхать большими компаниями друзей! Организаторы уверяют: "Именно здесь день и ночь становятся одним целым!".

Кроме двух суток непрерывных песнопений, музыки и драйва, гостей UnderHill European Music Festival ждет немало сюрпризов. Один из них - бесплатный вход на мероприятие для тех, кто попадет на него с воздуха: парашютисты и самолеты создадут уникальное авиа-шоу. А ночью организаторы будут удивлять публику эксклюзивным шоу 3D-маппинга и пиротехническим зрелищем!

Билеты UnderHill European Music Festival доступны по ссылке.


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