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Новий фестиваль UnderHill. European Music Festival: дві доби музики та драйву

Lite » Афиша 27.03.2019 - 17:50
На Прикарпатті пройде UnderHill. European Music Festival (ілюстративне фото / pixabay.com)
На Прикарпатті пройде UnderHill. European Music Festival (ілюстративне фото / pixabay.com)

15.06.2019-1606.2019

На Україну насувається нова хвиля музики! Цього літа вперше відбудеться новий фестиваль - UnderHill European Music Festival! 15 та 16 червня - у селі Підгір'я Івано-Франківської області! Протягом двох днів тут можна буде почути виконавців у режимі нон-стоп на будь-який смак: на фест з’їдуться українські та європейські зірки, які представлять поп-музику та музику у сучасних експериментальних жанрах.

На одній із наймасштабніших музичних подій у Західній Україні літа-2019 наживо можна буде почути драйвові MOZGI, веселого DZIDZIO, чуттєву Другу Ріку, епатажну Олю Полякову, ліричний СКАЙ, енергійного IVAN NAVI та багатьох інших українських зірок. А вночі будуть "запалювати" експериментатори YUKO, які були фіналістами цьогорічного відбору на Євробачення, незвичний гурт [O] разом із їхніми хітами "Пікачу", "Роби любов", "Самий сок" та неординарний "ARTBAT".

Новий фестиваль UnderHill. European Music Festival: дві доби музики та драйву

Афіша

Приїдуть на UnderHill European Music Festival на Івано-Франківщину й відомі ді-джеї та музиканти з Європи, які будуть презентувати найцікавішу музику своїх країн. Зокрема, українську публіку порадують нідерландський музичний продюсер FERRY CORSTEN, ізраїльський виконавець NADAV DAGON і два ді-джеї із Великої Британії: JAMES ZABIELA та AFRODITE. Усі вони працюють у різних напрямках сучасної музики.

На території аеродрому "Урочище Підгір'я" будуть діяти два великі танцмайданчики: UnderDance та UnderGround, де можна буде відпочивати великими компаніями друзів! Організатори запевняють: "Саме тут день та ніч стають одним цілим!".

Окрім двох діб безперервних співів, музики та драйву, на гостей UnderHill European Music Festival чекає чимало сюрпризів. Один із них - безкоштовний вхід на захід для тих, хто потрапить на нього із повітря: парашутисти та літаки створять унікальне авіа-шоу. А вночі організатори будуть дивувати публіку ексклюзивним шоу 3D-мапінгу та піротехнічним видовищем!

Квитки на UnderHill European Music Festival доступні за посиланням.


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