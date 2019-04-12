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MISSIO: пополнение в лайнапе фестиваля UPark

 

18.07.2019

В список артистов, которые сыграют в Киеве свои лайв уже этим летом, присоединился американский электронный дуэт MISSIO. Его выступление на UPark состоится 18 июля - в третий день фестиваля (билеты).

Впервые песни MISSIO прозвучали в Остине, штат Техас. Именно там встретились основатели дуэта вокалист Мэтью Брю и инструменталист Дэвид Батлер. Своей миссией музыканты сразу определили спасения людей через музыку.

"Эта музыка для всех тех, кто не чувствует себя увиденным, кто не чувствует себя услышанным. Для тех, кто зависим, кто одинок, и для тех, кто борется с тревогой и депрессией. Мы надеемся, что вы увидите себя такими, какими видим вас мы", - говорят участники MISSIO.

MISSIO

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Песни MISSIO - темные и эмоциональные, однако они не менее тяжелые, чем повседневность. При создании треков музыканты не держат в себе чувств и так же призывают делать публику. По словам дуэта: честность перед страхами неоднократно становилась их спасителем.

Во времена внутренних потрясений, массовых маршей, сопротивления и путаницы музыка MISSIO становится настоящим оружием в борьбе со страхами и противоречиями.

Плохие вещи будут происходить всегда, однако если решительно идти через неудачи и трудности, рано или поздно жизнь обязательно заиграет яркими красками. И именно MISSIO докажут уже этим летом во время своего первого украинского выступления на UPark Festival.

MISSIO

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