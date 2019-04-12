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MISSIO: поповнення у лайнапі фестиваля UPark

 

18.07.2019

До списку артистів, які зіграють у Києві свої лайви вже цього літа, приєднався американський електронний дует MISSIO. Його виступ на UPark відбудеться 18 липня - у третій день фестивалю (квитки).

Уперше пісні MISSIO пролунали в Остіні, штаті Техас. Саме там зустрілися засновники дуету вокаліст Метью Брю та інструменталіст Девід Батлер. Своєю місією музиканти одразу визначили рятування людей через музику.

"Ця музика для всіх тих, хто не відчуває себе побаченим, хто не відчуває себе почутим. Для тих, хто залежний, хто самотній, і для тих, хто бореться з тривогою і депресією. Ми сподіваємося, що ви побачите себе такими, якими бачимо вас ми", - говорять учасники MISSIO.

MISSIO

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Пісні MISSIO - темні та емоційні, проте вони не менш тяжкі, ніж повсякденність. При створенні треків музиканти не тримають в собі почуттів і так само закликають робити публіку. За словами дуету: чесність перед страхами неодноразово ставала їхнім рятівником.

У часи внутрішніх потрясінь, масових маршів, опору і плутанини музика MISSIO стає справжньою зброєю у боротьбі зі страхами та протиріччями.

Життя бентежне, погані речі будуть відбуватися завжди, проте якщо рішуче йти через невдачі та труднощі, рано чи пізно воно обов’язково заграє яскравими фарбами. І саме MISSIO доведуть вже цього літа під час свого першого українського виступу на UPark Festival.

MISSIO

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