Кава Квест Фест - событие для настоящих фанатов кофейной культуры

Кофейные соревнования, увлекательный квест и более 50 кофеен со всей Украины — с 31 августа по 1 сентября на территории Национального комплекса Экспоцентр Украины состоится масштабный кофейный фестиваль.

Кофе уже давно перестал быть исключительно вкусным напитком. Это настоящая культура, особенное настроение и посредник в отношениях. Кофе создает связь, выстраивает истории, вдохновляет на большие и маленькие важные шаги. Каким разным он может быть: с ярко выраженной кислинкой, ягодным послевкусием или сладким привкусом, горьким, крепким, классическим, альтернативным, с сахаром и без. Единственное, что остается неизменным в его разнообразии — в нужный момент каждый может найти свой вкус...

Кава Квест Фест — событие не только для кофеманов и тех, кто стремится узнать как можно больше об индустрии, но и для всех желающих приятно провести время и отдохнуть от городского шума. Рискнуть и попробовать новые необычные вкусы, познакомиться с интересными людьми и, может быть, даже найти любовь — и все это в атмосфере ароматного кофе, которым хочется дышать на полную.

Афиша фестиваля

На протяжении двух дней фестиваля бариста будут принимать участие в профессиональных чемпионатах. Специально для них самое большое мировое объединение кофейных энтузиастов, Украинское Отделение Международной организации Speciality Coffee Association (SCA) впервые в истории проведет командный barista battle — соревнование в приготовлении кофе различных категорий, а также sensory battle — соревнование, что заключается в оценке особенностей кофе и его вкуса, в котором, в отличие от каптестинга, профессионалам придется задействовать все возможные рецепторы, а не только лишь вкусовые.

Теории и практики: в рамках лектория на фестивале специалисты индустрии будут делиться собственным опытом и расскажут о главных аспектах кофейного бизнеса — как открыть собственную кофейню, проблематика и виды обжарки кофе, его сорта и много другого. В то же время в зоне мастер-классов будет царить творческая атмосфера — именно здесь можно будет увидеть привычный напиток под другим углом: освоить искусство рисования кофе или же рисования по кофейной пенке, собственноручно изготовить и расписать керамические чашки, а также создать настоящий арт-объект из кофейных брызг и зерен.

В течение двух дней более 50 городских кофеен обустроят на ВДНГ мини-версии своих заведений и презентуют авторские напитки, разнообразные сорта кофе, а также десерты. Рядом с ними расположится кофейная ярмарка, где будут презентовать оборудование, аксессуары и другие интересные гаджеты — все те, без чего приготовление кофе было бы невозможным. На десерт для всех ценителей напитка организаторы проведут увлекательный квест, в котором те смогут выиграть впечатляющий запас кофе и много других призов.

Но не кофе единым живет ВДНГ, ведь развлечений для гедонистов и горожан, желающих провести отлично время на фестивале, предусмотрено не менше, чем для профи. Выступления кавер-групп и джаз-бэндов будут гипнотически зазывать к танцам на закате солнца. Зона экспресс свиданий станет телепортом в реальный мир знакомств, где одинокие сердца смогут насладиться общением и незабываемо провести свое первое свидание. Мистики добавит гадание на кофейной гуще. И даже больше — на территории фестиваля обустроят кинотеатр, установят невероятное количество креативных инстаплейсов и даже создадут настоящую бьюти зону, где всех желающие смогут отыскать свой аромат, или же попробовать косметику на кофейной основе. Маленьких гостей фестиваля будет ждать детская зона с аниматорами, аттракционами и мастер-классами. Также здесь будет функционировать комната матери и ребенка.

Билеты на Кава Квест Фест можно найти по ссылке.