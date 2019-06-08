Кава Квест Фест - подія для справжніх фанатів кавової культури

Кавові змагання, захоплюючий квест та понад 50 кав’ярень із усієї України — з 31 серпня по 1 вересня на території Національного комплексу Експоцентр України відбудеться масштабний кавовий фестиваль.

Кава вже давно перестала бути просто смачним напоєм. Це справжня культура, особливий настрій і посередник у стосунках. Кава створює зв’язок, вибудовує історії, надихає на важливі кроки. Якою різною вона може бути: з яскраво вираженою кислинкою, ягідним післясмаком чи солодким присмаком, гіркою, міцною, класичною, альтернативною, із цукром та без. Єдине, що залишається незмінним у її різноманітті — у потрібний момент життя кожен може знайти свою...

Кава Квест Фест — подія не лише для кавоманів та тих, хто прагне дізнатися якомога більше про індустрію, а й для всіх охочих гарно провести час і цікаво відпочити від шуму галасливого міста. Ризикнути та спробувати нові незвичні смаки, познайомитися з цікавими людьми та, можливо, навіть знайти кохання — і все це в атмосфері запашної кави, якою хочеться дихати на повну.

Афіша фестивалю

Протягом двох днів фестивалю бариста прийматимуть участь у професійних чемпіонатах. Спеціально для них найбільше світове об’єднання кавових ентузіастів, Українське Відділення Міжнародної організації Speciality Coffee Association (SCA) вперше в історії проведе командний barista battle — змагання в приготуванні кави різних категорій, а також sensory battle — змагання, що полягає у оцінюванні особливостей кави та її смаку, у якому, на відміну від каптестингу, професіоналам доведеться задіяти усі можливі рецептори, не лише смакові.

Теорії та практики: в рамках лекторію на фестивалі фахівці індустрії ділитимуться власним досвідом й розкажуть про головні аспекти кавового бізнесу — як відкрити власну кав’ярню, проблематика та види обжарювання кави, її сорти та багато іншого. Водночас в зоні майстер-класів пануватиме творча атмосфера — саме тут можна буде подивитися на звичний напій під іншим кутом: опанувати мистецтво малювання кавою або ж малювання на кавовій пінці, виготовити та розписати керамічні горнятка, а також створити справжній арт-об’єкт із кавових бризків та зерен.

Лише на два дні понад 50 міських кав’ярень облаштують на ВДНГ міні-версії своїх закладів та презентують авторські напої, різноманітні сорти кави, а також десерти. Поруч із ними розташується кавовий ярмарок, де презентуватимуть обладнання, аксесуари та цікаві гаджети — все те, без чого приготування кави було б неможливим. На десерт для поціновувачів напою організатори проведуть захоплюючий квест, у якому ті зможуть виграти вражаючий запас кави та багато інших призів.

Та не кавою єдиною живе ВДНГ, адже розваг для гедоністів і містян, охочих провести гарно час на фестивалі, передбачено не меньше, аніж для профі. Виступи кавер-гуртів та джаз-бендів гіпнотично закликатимуть до танців на заході сонця. Зона експрес побачень стане телепортом у реальний світ знайомств, де одинокі серця зможуть насолодитися спілкуванням та незабутньо провести перше побачення. Містичності додасть ворожіння на кавовій гущі. Ба більше — на території фестивалю буде облаштовано кінотеатр, встановлено неймовірну кількість креативних інстаплейсів й навіть буде створено справжню б’юті зону, де всі бажаючі зможуть відшукати свій аромат, або ж спробувати косметику на основі кави. На маленьких гостей фестивалю чекатиме дитяча зона з аніматорами, атракціонами та майстер-класами. Також тут функціонуватиме кімната матері та дитини.

Квитки на Кава Квест Фест можна знайти за посиланням.