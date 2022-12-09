После победы. Украинцы назвали причины, почему будут возвращаться домой

В Польше провели опрос среди украинских беженцев о возвращении домой после победы. Самым сильным аргументом назвали воссоединение с семьей и достойную работу.

В исследовании приняли участие 1780 граждан Украины, которые живут и работают в Польше, сообщили TRAVEL РБК-Украина в аналитическом центре Gremi Personal.

Беженцам нужна безопасность и реформы в Украине

Вернуться в Украину для воссоединения с семьей готовы 25% участников опроса. За этот вариант отдали голоса самое большое количество респондентов.

Второе по важности условие, которое назвали 18% украинцев – достойные условия работы, заработной платы и достойная пенсия.

Также для беженцев важны гарантии ненаступления новой войны в перспективе ближайших десятилетий, а также оружие, которое позволит защитить страну в случае агрессии. Эти условия важны для 10% украинцев, чтобы вернуться домой.

Также каждый десятый готов вернуться в Украину после проведения реформ (судебная, образовательная, медицинская, правоохранительная, экономическая, антикоррупционная).

Другие мотивы беженцев для возвращения в Украину такие:

9% – вступление в ЕС и НАТО;

9% – получение поддержки для восстановления и возможности экономического развития граждан;

7% – возможность создать новый бизнес;

6% – деоккупация населенного пункта;

3% – если вернутся люди из круга общения;

2% – если государство обеспечит их утраченным жильем;

1% – возможность возобновить старый бизнес.

Фото: Украинцы вернутся в условиях безопасности (gettyimages.com)

Понимание настроений поможет вернуть миллионы украинцев

В международном агентстве Gremi Personal продолжают изучать процессы миграции, чтобы знать настроения украинцев, вынужденно уехавших из своих домов.

"Этот опрос – база для украинского правительства, на которую оно может опираться в стремлении вернуть домой миллионы украинцев, которые сейчас находятся в других странах", – говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

Большинство трудоспособных украинцев уже нашли работу в Польше, преимущественно на производствах. Даже на простых работах они получают от 1000 долларов в месяц, что позволяет 75% из них отправлять деньги своим родственникам, которые остались в Украине. Треть украинцев (35%) присылают больше половины заработанного домой.

Напомним, мы писали, что большинство украинских медиков получили разрешение работать в Польше.