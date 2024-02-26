Можно гулять ночью. Топ-10 городов Европы с самым высоким рейтингом безопасности

Уровень безопасности в городе – важный фактор в выборе места проживания или направления отдыха. В Европе люди часто чувствуют себя более безопасно в зависимости от региона и размеров населенных пунктов.

Какие европейские города определили самыми безопасными в 2023 году, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

В каких городах Европы люди больше всего чувствуют себя в безопасности

Последний отчет о качестве жизни в европейских городах, опубликованный Европейской комиссией, показал, что наиболее безопасно чувствуют себя жители северных стран Европы. Местным жителям задавали вопрос, насколько безопасно они чувствуют себя на ночных улицах города.

По результатам опроса самым безопасным городом в Европе в 2023 году считается Копенгаген, столица Дании. В этом городе безопасно чувствуют себя 87% опрошенных жителей. Второе и третье место занимают города Овьедо в Испании и Любляна в Словении.

В общем, рейтинг выглядит так:

Копенгаген (Дания – 87%; Овьедо (Испания) – 87%; Любляна (Словения) – 87%; Белосток (Польша) – 86%; Гронинген (Нидерланды) – 86%; Цюрих (Швейцария) – 86%; Ольборг (Дания) – 85%; Брага (Португалия) – 84%; Люксембург (Люксембург) – 83%; Оулу (Финляндия) – 83%.

В то же время самый высокий уровень безопасности, когда люди спокойно чувствуют себя на улицах ночью, показал опрос жителей таких городов: Осло, Стокгольм, Гданьск, Хельсинки, Женева, Клуж-Напока, Малага.

Фото: Туристы в Любляне (pixabay.com)

В каких городах меньше всего жителей чувствуют себя в безопасности

Опрос показал, что города южных стран имеют более низкий рейтинг с точки зрения безопасности. Нижние строчки рейтинга заняли популярные туристические города. Там меньше половины опрошенных чувствуют себя безопасно на ночных улицах.

Топ-10 наименее безопасных городов Европы выглядит так:

Рим, Италия – 38%; Афины, Греция – 40%; Марсель, Франция – 43%; Неаполь, Италия – 44%; Льеж, Бельгия – 44%; Стамбул, Турция – 44% Острава, Чехия – 45%; Мишкольц, Венгрия – 48%; София, Болгария – 48%; Турин, Италия – 49%.

Фото: Архитектура в Риме (pixabay.com)

В целом в городах южных стран Европы 63% жителей чувствуют себя в безопасности, тогда как в северных странах – на 19% больше. Опрос также показал, что больше людей чувствуют себя в безопасности в меньших городах.

Напомним, мы писали ,в каких странах Европы жители больше довольны своей жизнью. Лучше всего людям живется на севере и западе Европы.

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