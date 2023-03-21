Модерн и архаика. Какая уникальная архитектура сохранилась на севере и в центре Украины

В Украине продолжается проект-исследование аутентичных сокровищ народной архитектуры в разных регионах. Результатом стали 5 крупных документальных серий под названием "СТРИХА".

Об особенностях аутентичной архитектуры на севере и в центре Украины сняли 2 и 3 серии проекта, рассказали TRAVEL РБК-Украина авторы проекта Ukraіner.

В экспедициях исследователи собирают уникальные истории строительства

В начале ноября команда Craft Story совместно с Ukraïner отправилась в экспедицию по Украине, пытаясь найти и зафиксировать традиции, техники и уникальные истории строительства народной архитектуры. Каждый из документальных фильмов поднимает вопрос о необходимости сохранить и реставрировать уникальные архитектурные памятники.

Тема исследования украинской идентичности начала набирать обороты с 2014 года и сейчас становится еще более актуальной. Украинцы пытаются найти себя в традициях, искусстве, музыке – архитектура также заслуживает важного места в этом поиске. Проект "СТРИХА" – это возможность еще больше узнать о себе и собственной культуре.

В первой серии рассказывалось о гуцульских граждах, деревянных церквях и отреставрированных старинных домах под ржаной крышей и с глиняным полом. Про 2-3 серии мы рассказываем дальше.

Хотя сегодня невозможно с экспедицией поехать на временно оккупированные территории, об уникальной архитектуре этих регионов также обязательно расскажут в проекте. После полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года возникли и вопросы послевоенного восстановления, жилья для вынужденных переселенцев, а также тенденция переезда из города в село, получившая особую популярность – эти темы также раскрыты в эпизодах.

Видео: Серия "Стриха. Север" (youtube.com/Russian)

Как на севере страны сохраняют уникальную архитектуру

Во второй серии "Север" цикла документальных историй говорится об аутентичном деревянном кружеве Чернигова, уникальной казацкой барочной церкви поселка Седнев, которая пережила две мировые войны и новейшую российскую оккупацию, и полесские хатки-мазанки, крыши из соломы, которые спасали семьиво время Голодомора.

Героями этого эпизода стали художница и школьная преподавательница Инна Величко, которая основала в селе Городское возле Коростышева культурно-художественный центр "Полесская хата". 15 лет назад она вместе с друзьями-художниками искала в селе хату, в которую можно было бы приезжать на пленеры. Объездили несколько сел. Когда нашли недорогую, владелец решил ее подарить художникам ради сохранения аутентики.



Дому уже 120 лет. Его построил предок последнего владельца Иван Романюк, служивший в царском флоте. Вернувшись домой, он построил типичную для Полесья хату. Под одной крышей там есть все, что нужно для жизни и хозяйствования: жилая комната, сени, кладовая и хлев. Такой деревянный дом при необходимости можно было разобрать, положить на повозки и перевезти в другой регион.

Черниговец Станислав Иващенко в 2018 году создал проект "Деревянное кружево Чернигова". Вместе с волонтерами он занимался популяризацией и восстановлением особого архитектурного наследия города. Сначала волонтеры сфотографировали около 290 домов, создали сайт с краткой исторической справкой о каждом и составили туристические маршруты по городу. Сейчас к инициативе приобщается все больше волонтеров, которые не только популяризируют особое наследие города, но и восстанавливают утраченные деревянные украшения усадеб Чернигова в сотрудничестве с их владельцами. К началу 2023 года восстановили кружево 8 домов города.



"Символы этих резных деталей рождались веками, а больше всего их начали использовать при постройке каждой небольшой хатки в казацкие времена. Люди пытались не просто построить дом, а украсить его сакральными символами, оберегами. В каждом элементе этой резьбы есть своя трактовка, связанная с жизнью человека", – рассказал Андрей Курданов, научный сотрудник Черниговского областного исторического музея имени Василия Тарновского.

Фото: Архитектурные сокровища северного региона (предоставлено РБК-Украина)

На севере Украины также сохранилась и особенная сакральная архитектура. Ее строительство развивалось при содействии казацкой элиты. На землях Гетманщины в XVII-XVIII веках было распространено художественное и архитектурное направление украинского (или казацкого) барокко, сочетающего признаки мирового стиля с национальными элементами.



Одним из лучших образцов казацкого барокко считается деревянная церковь Святого Георгия в Седневе. Нынешний храм был построен в XVIII веке, однако исторические источники указывают на существование Георгиевской (Юриевской) церкви в городке, который еще в домонгольский период назывался Сновском.



Научный сотрудник Черниговского исторического музея Андрей Курданов объясняет:

"Восстанавливая достопримечательности, мы сохраняем не только архитектуру, но и свою аутентичность. Ведь любой иностранец, который приедет в Украину, не будет спрашивать, почему у нас не так, как у них. Он захочет увидеть местную культуру".

Чем уникальна архитектура центра Украины

В третьей серии "Центр" говорится об образцах уникальной народной архитектуры Приднепровья и Полтавщины – регионов, богатых глиной и черноземом, которым пришлось пережить многие испытания через столетия оккупаций и притеснений. В то же время в условиях многолетнего порабощения эти регионы сумели стать центрами национального возрождения и расцвета украинской архитектурной традиции.

Видео: Серия "Стриха. Центр" (youtube.com/Russian)

Украинский модерн начала ХХ века на Полтавщине, постройки народных школ в Лохвице, заповедник "Трипольская культура" в селе Легедзино и деревянные мельницы Черкасщины как основные пространственные доминанты украинского села – такие объекты исследования выбрала команда Craft Story совместно с Ukraïner.



Одним из героев проекта стал исследователь архитектуры и краевед Артур Ароян, рассказывающий о здании Полтавского земства по проекту Василия Кричевского, с которого начался отсчет украинского модерна. Краевед отмечает, что Василий Кричевский в основном ориентировался на архитектуру Венского сецессиона. Он использовал опыт строительства сплошных керамических фасадов с растительными мотивами, которые в лучах солнца отражались разнообразными цветами. Кроме того, архитектор позаимствовал и интерпретировал много народных мотивов для своей работы.

Украинский модернизм – синтез национальной идентичности, демократичности, народного творчества и новейших тенденций в архитектуре. Поэтому в украинских современных сооружениях можно наблюдать шестиугольные окна, шпили, дешевые материалы и простоту в строительстве.

Фото: Архитектура центрального региона (предоставлены РБК-Украина) Сотрудница Лохвицкого краеведческого музея Ольга Пальчик рассказывает об уникальной двухкомплектной земской школе, построенной в 1911 году. Первоначально помещение задумывалось как учебный корпус, но постепенно к зданию достроили комнаты, которые использовались в качестве жилья для двух учителей. Школа является образцом украинского модерна. Она имела шестигранные окна, проемы для окон и для дверей, присущие казацкой эпохе. Кроме того, здание украшено кирпичной орнаментацией – углы зданий расписаны как народная вышивка, поэтому ее называли "Школа в вышиванке". Еще один герой серии, краевед и кандидат исторических наук Назар Лавриненко предупреждает об угрозе полного исчезновения ветряных и водяных мельниц Приднепровья. Историк отмечает, что еще 100 лет назад вблизи Черкасс насчитывалось 10 тысяч ветряных мельниц, сегодня их осталось всего восемь.

Напомним, мы писали, что в Украине показали архитектурные сокровища запада страны: деревянные церкви и гражды.

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