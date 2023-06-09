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Пляжи Хургады закрывают для купания и дайвинга: детали

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Пятница 09 июня 2023 12:09
Пляжи Хургады закрывают для купания и дайвинга: детали Фото: Отдых в Египте (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

После нападения акулы на российского туриста на египетском курорта Хургада власти ввели запрет на купание и водные виды спорта на пляжах. Группу специалистов направили на место происшествия для расследования.

Запрет начал действовать с утра 9 июня и будет длиться два дня, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Министерство окружающей среды Египта.

8 июня в Хургаде на 23-летнего россиянина напала тигровая акула. Инцидент произошел на самом популярном пляже Dream Beach на глазах у других туристов, но никто не успел помочь пострадавшему. Гибель россияна подтвердили египетские власти и российские дипломаты.

"Следственные работы завершены, и заповедники Красного моря подтвердили нападение тигровой акулы на посетителя пляжа, приведшее к его смерти. Министр окружающей среды издал указание специалистам просканировать территорию инцидента, чтобы обнаружить акулу", – говорится в релизе министерства окружающей среды.

Отмечается, что власти ввели временный запрет на занятия плаванием, сноркелингом (плаванием с маской) и водными видами спорта в районе между курортом Эль-Гуна на севере и южной границей залива Абу-Сома на юге, который будет действовать 2 дня.

В начале июля 2022 года пляжи Красного моря закрывали из-за гибели двух европейских туристок на курорте Хургада. В 2020 году в Хургаде акула покусала украинских туристов – мать и 12-летнего сына. Мальчику пришлось ампутировать часть руки.

Напомним, мы писали, что в Египте вводят новые сборы и налоги для туристов.

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