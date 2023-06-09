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"Не приманивайте рыб". Украинцам назвали ошибки на отдыхе в Египте

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Пятница 09 июня 2023 14:58
"Не приманивайте рыб". Украинцам назвали ошибки на отдыхе в Египте Фото: Отдых в Египте (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Ежегодно в Египте происходят случаи нападения акул на туристов. Нередко – из-за неосторожности отдыхающих и игнорирования угроз Красного моря.

Что нужно знать туристам о правилах безопасного отдыха в Египте, в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказала специалист по подбору туров Марина Казакова.

По словам эксперта, туристы иногда нарушают важное правило Египта: нельзя кормить рыб. Этим злоупотребляют люди, которые пытаются привлечь к себе больше рыб.

"Они засовывают себе в плавки куски хлеба, другие продукты, чтобы "зазвать" на себя какое-то количество рыб. Акуле все равно, есть ли человек – она не гоняется за ним специально. Но хищник приходит на запах крови, например, если это кусок мяса", – объясняет она.

Марина Казакова напоминает о другом важном правиле: плавать разрешено только в светлое время суток.

"Как только в Египте начинаются сумерки, сразу запрещено купаться. Потому что с заходом солнца выходят хищные рыбы, которые могут причинить вред человеку", – предупреждает специалист по туризму.

&quot;Не приманивайте рыб&quot;. Украинцам назвали ошибки на отдыхе в ЕгиптеФото: Наблюдение за рыбами на курорте (unsplash.com)

Также туристам не стоит купаться в местах, которые не оборудованы для этого.

"Например, возле отеля есть пляж с пирсом, зона, где стоят буи. И вот есть, например, 100 метров, где можно плавать. Туристы в поисках каких-то острых ощущений начинают плыть чуть-ли не километр вдоль рифа уже за территорией отеля, где за туриста не несут ответственности", – рассказывает она о рискованном поведении отдыхающих.

Напомним, мы писали, что пляжи Хургады закрывают для купания и дайвинга.

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