Жилье и работа. Как украинцам уберечься от мошенничества в Германии: советы

Германия приняла более миллиона украинских беженцев и продолжает предоставлять убежище бегущим от войны. Многие прибывают в эту страну растерянными, чем пользуются мошенники.

Какие мошеннические схемы действуют в Германии и как уберечься украинцам, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Как беженцы могут потерять средства после приезда в Германию

Одно из мест, где беженцев могут ожидать злоумышленники – вокзалы. Там есть опасность стать жертвой карманников.

Также украинцы могут стать жертвами махинаций с SIM-картами от Telekom и Vodafone. Эти операторы дарят SIM-карты беженцам из Украины, чтобы люди могли бесплатно звонить по телефону домой. Кельнская благотворительная организация Blau-Gelbes Kreuz пришла к выводу, что мошенники предлагают людям SIM-карты с дорогими контрактами и без возможности пользоваться интернетом.

Также следует внимательно относиться к интернет-магазинам. Основное правило – не оставлять свои персональные данные на незнакомых или подозрительных сайтах. Если оплатить товар на сайте-двойнике, можно автоматически попасть в ловушку мошенников. Интернет-магазины могут предлагать товары, которых у них нет или они в ненадлежащем состоянии. Если есть необходимость воспользоваться услугами неизвестного интернет-магазина, стоит покупать товары с наложенным платежом.

Фото: Беженцам следует остерегаться карманных воров (gettyimages.com)

Махинации с трудоустройством

Одним из самых распространенных видов мошенничества является размещение объявлений о работе. На сайтах обычно предлагают делать легкую работу за умеренную оплату. Часто мошенники размещают объявления с вымышленными должностями, легкой работой и высокой почасовой оплатой. Также могут предлагать быстрый карьерный рост без образования и навыков.

Насторожить должен скорый ответ на заявку и собеседование с минимальным количеством вопросов.

Следует выяснить, существует ли компания. Необходимую информацию можно найти в социальных сетях или через поисковые системы. Также можно обратиться в местный Джобцентр или официальные агентства по трудоустройству и узнать более подробно о будущем работодателе.

Фото: Джобцентр в Германии (gettyimages.com)

Мошенничество при поиске жилья

Незнание языка усложняет ситуацию с поиском жилья. Насторожить должна просьба прислать перед встречей задаток или фото с паспортом. В то же время "арендодатель" присылает свое фото с паспортом в руках. Впрочем, после перевода денег мошенник часто исчезает. Потому беженцев предупреждают, что до подписания договора задаток нельзя отправлять.

Признаки мошенничества: на что обратить внимание

Хотя схемы обмана постоянно меняются, подозрения должны вызывать следующие признаки:

Слишком выгодные условия труда. Следует изучить средний уровень оплаты труда. Реальные работодатели предлагают среднерыночную оплату, а вот обещания высокой зарплаты могут являться признаком мошенничества.

Подозрительный адрес электронной почты работодателя. Следует проверять контакты на официальном сайте компании. Бывают отличия с посторонними символами. Например: "indeed.com" вместо "Indeed.com". Другая тактика заключается в использовании названия компании в электронной почте, например indeed@gmail.com или indeed@yahoo.com.

Сразу просят предоставить конфиденциальную информацию (серию и номер паспорта, водительского удостоверения или идентификационного кода). Также нельзя сообщать номер своего банковского счета или кредитной карты, не отправлять в чат или по электронной почте конфиденциальную личную информацию.

Насторожить должно, если у предприятия или будущего работодателя отсутствует физический адрес или контактные данные на сайте компании. Важно проверять адрес предприятия – может оказаться, что это жилой дом или пустырь.

Какие правила безопасности в интернете следует соблюдать

Для того чтобы уберечься от обмана и не потерять средства, следует соблюдать следующие правила:

Не указывать персональные данные на непроверенных сайтах;

Не вводить данные банковских карт (срок действия и CVV-код);

Проверить гиперссылку и наполнение сайта, соответствуют ли они официальным страницам компаний;

Не производить оплаты при получении непонятных писем или сообщений;

Не делать предоплаты в непроверенных интернет-магазинах;

Не производить оплаты при трудоустройстве.

В случае, если есть подозрение на мошенничество, следует обратиться в центры помощи беженцам и в местные правоохранительные органы. Также нужно позвонить по линии экстренной помощи в ЕС: 112.

Фото: Не стоит вводить данные банковских карт на подозрительных сайтах (unsplash.com)

Также следует сохранить номера телефонов общественных и волонтерских организаций, которые помогают беженцам в Германии, куда можно обратиться за бесплатной юридической помощью.

Напомним, мы писали о главных ошибках при поиске работы за границей.

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