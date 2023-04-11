"Пустые" вакансии и резюме без ответа. Главные ошибки при поиске работы за границей

С чего следует начать поиск работы и почему не обязательно делать это только в крупных городах – в материале.

Многие украинцы, которые переезжают за границу во время войны, ищут работу в стране пребывания. И часто допускают в поиске ошибки, из-за которых найти работу сложно.

TRAVEL РБК-Украина поинтересовалась у украинских беженцев и эксперта по трудоустройству о том, что нужно знать о поиске работы за границей, когда вы уже переехали в одну из стран Европы.

"Отправила несколько сотен резюме". В поиске помогают личные контакты

Работу за границей в идеале стоит начать искать еще до переезда, если есть такая возможность, говорит украинка Наталья Вайда. Она работает помощником повара в немецком городе Карлсруэ. По ее словам, очень поможет, если вы уже знакомы с кем-то из местных, долго проживающих в регионе, куда вы собираетесь.

"Отзывы наших украинцев о том, как искали работу, очень разные. Кто-то ищет и не находит, а у кого были деньги, открыл мини-салон маникюра и зарабатывает. Часто в поиске срабатывает "сарафанное радио". Я до переезда отправила несколько сотен резюме в разные города, но никто даже не ответил. Поэтому, чем больше у вас личных контактов на месте, тем больше шансов. Сейчас интерес к Украине не падает, и общины на местном уровне часто охотно берутся помогать с поиском работы", – говорит она.

Если вы знаете язык и имеете интересные конкурентные навыки, не бойтесь думать над тем, чтобы открыть собственное дело, советует женщина.

"Это может быть проще, чем вы думаете. Знакомая с Харьковщины дома работала организатором свадеб. В Германии она познакомилась с местными, помогла организовать одну свадьбу почти бесплатно. Но потом ей пришла пара заказов уже за деньги, и она начала развивать работу в том направлении", – говорит женщина.

Фото: Часто с поиском работы на месте помогают волонтеры или украинская диаспора (Getty Images)

Девушке, о которой рассказывает Наталья, помогло знание немецкого на разговорном уровне: она может доступно рассказать о своих услугах. Поэтому еще один совет для всех – учить местный язык. Это поможет не только найти лучшую работу, но и просто найти общий язык с местными.

"Одна из стран, где от украинцев строго требуют ходить на языковые курсы — Германия. Польша и другие страны в этом отношении более лояльны, а вот в Германии пропуск курсов очень нежелателен. Может потом быть вопрос от Джобцентра. Да и даже если учить язык от вас никто не требует, делайте это сами, ищите разные возможности: языковых курсов для украинцев много. Потому что знание языка – это ресурс, который с вами всегда будет и дальше в будущем", – уверена она.

Наталья Вайда дает такие советы по поиску работы в Европе:

Ищите только легальную работу: это спасет вас от разного мошенничества и поможет сделать так, чтобы вы получали всю зарплату прозрачно и честно;

Поищите местную волонтерскую организацию: там вас могут сориентировать, в каком направлении двигаться;

Если вы создаете резюме на местном языке, а вы на самом деле его не знаете, обязательно укажите уровень знания языка;

Живя за границей, будьте социально активны: ходите на различные мероприятия, организуемые в общине;

Поиск работы в интернете на сайтах объявлений работает, но далеко не всегда. Можно потратить много времени на отправку резюме, но мало кто отвечает. Можно спрашивать работу в месте вашего пребывания напрямую - в магазинах, школах, на фабриках и т.д.

Работу не обязательно искать в крупных городах – эксперт

Одной из ошибок является поиск работы в столице или других крупных городах, ожидая более высокой зарплаты.

Однако почти все предприятия в Польше вынесены за пределы городов, где жилье для работников находится неподалеку и в основном предоставляется работодателем, комментирует РБК-Украина Анна Джоболда, директор департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Фото: Работу на заводах часто предлагают за пределами крупных городов (Getty Images)

"Работая же в большом городе, тратятся средства не только на аренду жилья и проезд, но и время на дорогу, которую лучше потратить на работу, ведь в Польше зарплата рассчитывается почасово", – говорит собеседница.

Процесс производства или фасовки товаров в основном модернизирован и высокотехнологичен, поэтому даже работая по 10-12 часов, рабочие говорят, что не очень устают.

Работая на заводах или фабриках, люди сами могут выбирать, сколько часов они хотят работать. По словам собеседницы, работу можно искать индивидуально в интернете в агентствах за рубежом, так и через их партнеров в Украине, которые рекрутируют людей на актуальные вакансии в Европе.

"В процессе поиска работы в интернете, обращайте внимание на крупные агентства, имеющие репутацию. Главное, помнить, что не нужно платить за саму вакансию. Работодатели конкурируют за вас и сами платят компаниям, чтобы вас нашли и устроили к ним", – советует представительница Gremi Personal.

"Найти работу по специальности практически нереально"

Мамам с маленькими детьми, переехавшими во время войны за границу, часто не хватает времени и просто физической возможности искать работу. Жительница Бучи Светлана с дочерью переехала в Нидерланды в начале полномасштабного вторжения, чудом эвакуировавшись из оккупированного города в марте. До этого работала в Украине в области медиа.

Говорит, что работа по ее специальности в новой стране практически нереальна без идеального знания языка, не имея контактов и не зная местного рынка и другой специфики.

Фото: Многие женщины не устраиваются на работу, потому что должны уделять много времени детям (Getty Images)

"Я уехала с маленькой дочерью, поэтому большую часть времени здесь провожу с ней. Работу пыталась искать, но довольно быстро эту идею отложила. Сейчас беру заказы от украинских изданий, и получаю также выплаты в Нидерландах. Помогаю время от времени местным бабушкам в саду – за подрезку деревьев, уборку и другие мелкие работы платят около 30 евро за час или два, это такая подработка себе в удовольствие. Средств нам пока хватает", – рассказывает она.

По словам Светланы, когда она искала работу, то встречала "пустые" вакансии, которые висят на сайтах месяцами и не обновляются. Создается впечатление, что вакансия актуальна, но потом оказывалось, что людей в штат уже давно набрали.

"Я бы посоветовала не надеяться на какого-нибудь одного работодателя. Вы можете увидеть, как одна вакансия доступна очень долго. Я несколько таких прозванивала и оказывалось, что их уже давно закрыли. Заходить на сайт и закрывать их – почему-то не думали", – вспоминает Светлана.

По словам девушки, она не видит сейчас перспективы того, чтобы устроиться в медиа или рекламное агентство в Нидерландах.

Светлана дважды в неделю ходит на курсы – учит нидерландский язык. Но говорит, что из-за необходимости постоянно быть с 2-летней дочерью больше уделять времени разным активностям просто не может. Планирует ближе к осени возвращаться в Украину. Ее дом в Буче, к счастью, уцелел.

Ранее Анна Джоболда в колонке для РБК-Украина рассказывала, что украинцы не должны платить за трудоустройство за границей.

Также в Польше за последние полгода стремительно растет спрос на работников со знанием украинского языка. С началом 2023 динамика продолжает расти.

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