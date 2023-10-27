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Запчасти и торговые марки. Имущество МАУ распродают на аукционе: детали

Фото: Самолеты МАУ в Украине до войны (РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Имущество крупнейшей авиакомпании Украины распродают на аукционах госпредприятия "СЕТАМ". В настоящее время продают запчасти к самолетам и инструменты для обслуживания авиалайнеров.

Уже проданы торговые марки с названием и логотипом МАУ и дочерней компании, которая ремонтировала самолеты, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Имущество украинского авиаперевозчика уходит с молотка. Как выяснило профильное издание, уже продали долю в 99% в "МАУтехник", которая производила ремонт самолетов, долю в 62,43% в хендлинговой компании "Интеравиа", которая обеспечивала регистрацию пассажиров и подавала к самолетам трапы. Также сменился владелец помещения авиакасс в центре Киева.

Сейчас на аукционах "СЕТАМ" продают запчасти для самолетов и инструменты технического обслуживания авиалайнеров. Также можно приобрести кресла для самолетов, установку для мойки авиалайнеров, запчасти и машину для транспортировки воздушных судов.

Все торговые марки МАУ выкупило ООО "Океалос Компани", созданное 29 июля 2022 года. Также эта компания стала владельцем доли в 62,43% хендлинговой компании "Интеравиа" за 38,9 млн грн.

99% доли у компании "МАУтехник" за 195 грн выкупил Олег Ткачук, а авиакассы в центре столицы перешли к Константину Герасименко за 6,7 млн грн.

Авиакомпания МАУ была создана в 1992 году как совместное предприятие Украины и западных инвесторов для полетов в страны Европы на иностранных самолетах. В 2011 году государство продало частным лицам свою долю МАУ в 61,58%.

В сентябре 2022 года авиакомпания прекратила полеты на фоне конфликта совладельцев. В 2023 году три самолета из парка МАУ перешли во флот украинской авиакомпании "Роза Ветров".

Ранее мы писали, что аэропорт "Борисполь" готовится к возобновлению рейсов. Там сохранили большинство персонала и заключили соглашения с авиакомпаниями для скорейшего возвращения полетов после войны.

Также мы рассказывали, в каких странах летают украинские авиакомпании во время войны. Работу продолжают три авиаперевозчика из Украины.

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