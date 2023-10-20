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Самолеты на взлетной полосе. Аэропорт "Борисполь" готовится к возобновлению рейсов: детали

Пятница 20 октября 2023 13:57
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Самолеты на взлетной полосе. Аэропорт "Борисполь" готовится к возобновлению рейсов: детали Фото: Пассажиры в аэропорту "Борисполь" до войны (РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Столичный аэропорт "Борисполь" может увидеть возвращение самолетов на взлетную полосу уже через месяц после окончания войны в Украине. Об этом заявил генеральный директор Алексей Дубревский.

Международный аэропорт уже готовится к работе после войны – там сохранили большинство персонала и заключили соглашения с авиакомпаниями, сообщает РБК-Украина со ссылкой на POLITICO.

Крупнейший аэропорт Украины был закрыт после вторжения России в феврале 2022 года. Он пострадал во время двух российских атак в начале войны.

"Мы не хотим тратить 1-2 года на размышления, что мы будем делать после войны. Мы делаем все необходимое, чтобы как можно скорее получить рейсы. Нам удалось устранить все повреждения. Мы готовы начать работу в кратчайшие сроки", – сообщил Алексей Дубревский в комментарии POLITICO.

Аэропорт сразу после вторжения заблокировал взлетно-посадочные полосы, выключил навигационные системы, эвакуировал горючее и переместил самолеты.

В то же время, в "Борисполе" сохранили персонал, выплачивали две трети зарплаты и чередовали рабочие дни, чтобы все сертификаты оставались актуальными. Содержание работников и электроэнергия обходится аэропорту в 3,2 млн евро в месяц. Хаб также потратил 1,8 млн евро на восстановление поврежденной инфраструктуры.

В прошлом месяце Алексей Дубревский был в Брюсселе, чтобы сообщить представителям ЕС и международным банковским учреждениям о текущей ситуации в аэропорту и попросить финансовую поддержку. Модернизация Борисполя будет стоить около 420 млн евро.

Руководитель аэропорта также рассказал о потенциале авиационной отрасли страны после войны. В частности, что ожидается увеличение грузовых рейсов, связанных с послевоенным восстановлением Украины. Алексей Дубревский прогнозирует отложенный туристический спрос.

"Мы предполагаем, что после войны многие люди из международного сообщества приедут в Украину, чтобы увидеть наших героев и пожать им руку, и увидеть страну героев, которые так мужественно защищали наши европейские ценности", – сказал он.

Также ожидается, что между Украиной и другими странами установится пассажиропоток благодаря большому количеству беженцев за границей – люди будут посещать друзей и родственников.

Но в Украине сейчас только 3 из 13 аэропортов находятся в хорошем состоянии – Киев, Львов и Одесса, отметил гендиректор "Борисполя". Наиболее пострадавшим, к которым относятся Херсон, Мариуполь и Днепр, понадобится 5-7 лет, чтобы снова заработать. Потребуется много инвестиций, чтобы построить их с нуля.

Напомним, мы писали, в каких странах летают украинские авиакомпании во время войны. Работу продолжают три авиаперевозчика из Украины.

Также мы сообщали, что произошло с самолетами Wizz Air в Украине во время войны. Три из них остаются в столичном аэропорту "Киев".

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