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Состоятельные клиенты. Как украинские беженцы поддерживают польский бизнес

Фото: Кафе в Кракове (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Состоятельные украинцы в Польше дают толчок местному бизнесу. Беженцы становятся клиентами частных школ, клиник, агентств недвижимости.

Как польский бизнес подстраивается под новых клиентов, TRAVEL РБК-УКраина рассказывает со ссылкой на ukrayina.pl.

Большинство беженцев покидали Украину, прибывая в Польшу без имущества и финансов. Меньшая группа бегущих от войны прибыли на собственных автомобилях и имели достаточно средств.

Как богатые украинцы поддерживают польский бизнес, свидетельствуют несколько примеров. Например, варшавском районе Вилянов частная британская начальная школа увеличила площадь помещений в три раза. Там проживает большое сообщество эмигрантов, и в школе выросло число украинских учащихся. Учеба стоит 15 тысяч долларов в год.

"Увеличение количества украинских школьников положительно повлияло на решение о расширении", – сказал директор заведения Том Макграт.

В клинике пластической хирургии в Варшаве украинские клиенты составляют 10-20%. Поэтому медицинское учреждение недавно наняло украинского врача.

"Раньше украинцы к нам не ездили, потому что в Украине такие медицинские услуги были значительно дешевле, а сейчас, когда они в Польше, у них нет другого выхода", – объясняет основательница клиники Анна Кузнецова.

"Многие украинцы приехали с деньгами, и они, безусловно, могут купить дорогую недвижимость", – говорит украинский агент по недвижимости Юлия Антонюк, которая год назад переехала в Варшаву из Киева.

Предприятия, обслуживающие средний класс и состоятельных людей в Польше, утверждают, что расходы украинцев помогли защититься от экономических последствий инфляции.

Согласно февральскому исследованию польского банка Santander, типичное потребление украинцев на 61% ниже среднего потребления поляков.

Фото: Украинцы открывают салоны красоты для украинцев в Польше (freepik.com)

Но это не помешает украинскому бизнесу открываться для украинцев в Польше. К примеру, в Варшаве открылись заведения с круасанами. Также два помещения в польской столице открыл украинский салон красоты. 70% клиентов там составляют украинцы. Из-за спросас нужно записываться минимум за месяц.

Элитные варшавские рестораны и бары нанимают украинский персонал, записывают бронирование на украинском языке.

"Бывают дни, когда половина клиентов – украинцы", – рассказал официант одного из таких заведений Игорь Добринов.

Напомним, мы писали, что Швейцария не справляется с наплывом украинских беженцев.

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