Жилье заканчивается. Швейцария не справляется с наплывом украинских беженцев

Швейцария приняла уже 75 тысяч беженцев, что вызвало дефицит жилья для расселения. Два кантона уже приостановили прием беженцев, еще два пригласили правительство о "заморозке".

Где придется жить украинцам, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на swissinfo.ch.

Кантоны Швейцарии просят у федерального правительства о поддержке, чтобы справиться с волной беженцев. Рост числа просителей убежища истощил ресурсы жилья.

На днях местные власти встретились с главой Государственного секретариата по миграции (SEM) Кристином Шранером Бургенером, чтобы обсудить проблему по обеспечению беженцев жильем.

"Текущая ситуация в отдельных кантонах напряженная", – заявил представитель SEM.

Чиновники допускают, что федеральное правительство может прекратить размещение беженцев в определенных кантонах по запросу.

К примеру, кантоны Берн и Женева уже временно приостановили прием беженцев. SEM отметил, что еще два кантона запросили замораживание.

Для украинцев это означает, что беженцев будут оставлять в федеральных центрах убежища, а не распределять по этим кантонам. Около двух третей мест в федеральных центрах заняты.

Государственный секретариат по миграции ожидает увеличения числа заявлений о предоставлении убежища, для чего нужны резервы.

"Мы не можем просто искать жилье, когда люди стоят у нашей двери", – сказал представитель SEM Рето Корманн.

Фото: Расселение беженцев в Швейцарии (gettyimages.com)

В октябре прошлого года швейцарские власти призвали кантоны принять больше беженцев, потому что федеральные центры достигли предела.

Кантонам было предложено временно принять до 1000 человек в неделю, что вдвое больше предыдущего лимита в 500 человек. В середине декабря федеральные центры смогли несколько разгрузить кантоны благодаря дополнительным местам, предоставленным армией.

Статус защиты S, который позволяет жить и сразу работать в стране, на середину февраля получили более 75 тысяч украинцев.

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