Вместо Амстердама и Барселоны. Пять уютных уголков Европы, которые стоит посетить летом

Популярные туристические локации в Европе, особенно в теплый период года, переполнены туристами. Многие известные города уже даже начали бороться с наплывами путешественников.

Венеция ограничивает вход в город, а в Амстердаме призывают туристов селиться вдали от центра. А недавно власти Италии заявили, что регион Трентино-Альто-Адидже на севере страны, известный знаменитыми Доломитовыми Альпами, "достиг своего предела" по количеству посетителей, которых там могут принять.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает о нескольких достойных альтернативах наиболее популярным направлениям Европы, где обычно значительно меньше туристов.

"Переполнение людьми может превратить рай в ад. Но не волнуйтесь – есть много других вариантов, где можно избежать толпы и не усугублять проблему чрезмерного туризма", – пишет Euronews Travel.

Ночная жизнь, каналы и кафе. Лейден вместо Амстердама

Амстердам давно устал от "навязчивых туристов". В прошлом году в городе запустили специальную кампанию, чтобы не допустить в город посетителей с плохим поведением, которые портят местную инфраструктуру и благоустройство.

Чтобы отдохнуть без толп туристов, отправляйтесь в соседний Лейден. Этот маленький уютный город известно извилистыми водными каналами, волшебными таунхаусами и колоритными пабами. Все как в Амстердаме, только без миллиона посетителей.

Фото: Улицы Лейдена и местные каналы (wikipedia.org)

Покатайтесь на велосипеде по красивым улицам города, исследуйте 28-километровые каналы с 88 мостами, или выпейте пива в местном пабе – здесь вам точно понравится не меньше, чем в Амстердаме.

Лейден известен старейшим в Нидерландах университетом, а по вечерам местные заведения наполняются студентами из разных городов и стран. Отсюда регулярно ходят прямые поезда в Амстердам и Роттердам.

Фото: Главное здание Лейденского университета (wikipedia.org)

Альтернатива Доломитовым Альпам. Словения вместо Севера Италии

В 2022 году небольшой регион Трентино-Альто-Адидже на севере Италии посетили целых 34 миллиона туристов. А недавно власти объявили, что ограничивают доступ к озеру Брейсвиль, одному из самых популярных мест, которое здесь находится.

Почему бы вместо этого региона не посетить соседние Юлийские Альпы? Этот высокий горный массив простирается до Словении и известен одними из самых живописных пейзажей в Европе и разнообразием ландшафтов – от кристально чистого озера Бохинь до заснеженных вершин.

В национальном парке Триглав можно остановиться с палаткой. Среди популярных мест – Камп Даника, Камп Корита и Камп Езеро. Если вам не нравится дикий отдых, в этом регионе также есть много достойных отелей, где можно поселиться.

Фото: Юлийские Альпы (wikipedia.org)

Еще южнее – за горами – можно посетить пралес Крокар – 75 гектаров букового леса, пережившего ледниковый период. Это объект наследия ЮНЕСКО – одно из последних мест в Европе, где в дикой природе живут медведи, волки и рыси.

Тапас в Стране Басков. Сан-Себастьян вместо Барселоны

Столица Каталонии из года в год гарантирует туристам бурную ночную жизнь, невероятную архитектуру и вкусную еду. Но, учитывая почти 32 миллиона посетителей в год, некоторые местные жители устали от толп туристов. Город ограничил количество разрешенных к пребыванию в историческом центре туристических групп и запретил гидам пользоваться мегафонами, чтобы лишний раз не раздражать жителей.

Вместо Барселоны можно посетить Сан-Себастьян в Стране Басков, расположенный севернее. Локация славится своими тапас пинчо, которые подают в традиционных барах старого города. А местные рестораны в общей сложности имеют 18 звезд Мишлена. В основе баскской кухни – рыбные продукты из Кантабрийского моря, мясо с местных ферм и овощи и фрукты из баскских садов.

И, конечно, местная аутентичная архитектура тоже не оставит вас равнодушными.

Фото: Один из самых красивых пейзажей Сан-Себастьяна – вид на восточную часть залива Ла-Конча с вершины горы Ургулл (unsplash.com)

Фото: Сан-Себастьян, Страна Басков (wikipedia.org)

Сокрытые сокровища Восточной Европы. Албанская Ривьера вместо испанских пляжей

Несколько испанских островов недавно выразили разочарование наплывом британских туристов. Власти Лансароте объявили остров "территорией, перенасыщенной туристами", а Майорка планирует установить ограничения в размере до 430 000 туристических мест по всему острову.

Любителям пляжного отдыха можно посетить Албанию. Она имеет 450 километров потрясающей береговой линии, в большей части которой всегда очень мало туристов.

Фото: Пляж Гжипе между Дерми и Химаро, Албанская Ривьера (wikipedia.org)

Албанская Ривьера – так называется часть побережья с крутыми берегами на юго-западе Албании. Расположена на Ионическом море к северу от Саранды и заканчивается у перевала Логара (1027 м) к югу от Влеры, где начинается Адриатическое море. Здесь вас ждут красивые пляжи с бирюзовой водой и три небольших острова, доступные для посещения. Побережье усеяно сосновыми лесами и золотыми песками.

Любителям более оживленного отдыха должен понравиться Дерми – один из самых длинных и популярных пляжей Албании.

Фото: Дерми, Албания (unsplash.com)

Любителям искусства. Генуя вместо Венеции

Город каналов уже несколько лет борется с переизбытком туристов, писало РБК-Украина накануне. Водные пути Венеции часто буквально забиты туристическими гондолами, а резкий рост цен на аренду создает сложности для местных жителей. Местные власти тестируют разные ограничения, чтобы справиться с этой проблемой. Но миллионы людей каждый год все равно едут в Венецию.

Вместо Венеции рекомендуем посетить Геную на северо-западе Италии. В этом портовом городе нет каналов, но есть не менее интересные средневековые улочки с особым итальянским колоритом. В городе также много музеев, большинство из которых расположены в старинных зданиях. Которые так же красивы, как и хранящиеся в них шедевры.

Фото: Площадь в итальянском городе Генуя (wikipedia.org)

Фото: Колоритные средневековые улочки (wikipedia.org)

Генуя имеет более чем двухтысячную историю и являлась одним из важнейших городов в Средневековье и эпоху Возрождения. Здесь вы можете увидеть дворцы, церкви, крепости и другие исторические постройки, свидетельствующие о богатом прошлом города. Например, Палаццо Дукале, когда-то являвшийся резиденцией правителей Генуи, сейчас открыт как музей.

В местных галереях и музеях можно увидеть работы Караваджо, Рубенса и многих других художников с мировым именем.

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