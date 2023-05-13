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В атмосфере старины. 5 малоизвестных городков в Европе с аутентичным колоритом

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Суббота 13 мая 2023 13:01
В атмосфере старины. 5 малоизвестных городков в Европе с аутентичным колоритом Фото: Антверпен, Бельгия (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Открывая для себя Европу, украинцы часто стараются бывать в тех локациях, о которых раньше могли не слышали. Если вы находитесь в одной из европейских стран, предлагаем посетить не очень известные городки, где царит аутентичная атмосфера старины.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает о пяти малоизвестных небольших городках Европы, которые привлекают искателей аутентичной атмосферы.

Карпач, Польша

  • Город у подножия Снежной горы и горнолыжный курорт с большим выбором трасс для катания зимой и прекрасными местами для походов летом.
  • Уникальная архитектура с влиянием готики и ренессанса, особенно интересен храм Успения Богородицы.
  • Природная красота Татрского национального парка с высокими вершинами и живописными озерами.
  • Древняя история: город известен с 16 века как поселок золотоискателей и авантюристов.

В атмосфере старины. 5 малоизвестных городков в Европе с аутентичным колоритом

Фото: Карпач, Польша (wikipedia.org)

Кастельбуоно, Италия

  • Средневековый городок с узкими улочками, крепостями и башнями.
  • Исторический итальянский регион Кастилия известна традиционной кухней, в частности, сырами и десертами, такими как канноли и касателла.
  • Местные фестивали, проводимые в течение года. Например, Праздник Мадонны, когда улицы наполняются людьми, которые устраивают костюмированные перформансы и идут, играя музыку.

В атмосфере старины. 5 малоизвестных городков в Европе с аутентичным колоритом

Фото: Кастельбуоно, Италия (wikipedia.org)

Сигулдо, Латвия

  • Природные ландшафты: Сигулда располагается в центральной Латвии среди местности с каньонами и скалами. Здесь можно насладиться волшебными видами, пойти на прогулки или прокатиться на велосипеде.
  • В городе много достопримечательностей, включая средневековый Замок Сигулда и Руины Замка Кримулда. Сооружения демонстрируют богатую историю и архитектуру региона.
  • Экстремальные виды спорта. Локация привлекает поклонников активных видов спорта со всего мира, также это известное место соревнований по бобслею и санному спорту.

В атмосфере старины. 5 малоизвестных городков в Европе с аутентичным колоритом

Фото: Сигулда, Латвия (wikipedia.org)

Синтра, Португалия

  • Дворец Пена и Мавритский дворец – самые известные локации города, где проводят экскурсии и показывают роскошные королевские резиденции.
  • Город славится волшебными садами, окружающими дворцы. Один из самых известных – Парк Пена, где можно прогуляться среди цветущих растений, озер и павильонов.
  • Атмосфера романтики. Запутанные улочки города, замок на вершине горы и местные легенды создают особое настроение для посетителей.

В атмосфере старины. 5 малоизвестных городков в Европе с аутентичным колоритом

Фото: Синтра, Португалия (wikipedia.org)

Антверпен, Бельгия

  • Искусство и культура: Антверпен известен художественными шедеврами. Музей Примарта и Музей Мода показывают произведения известных художников: от Питера Пауля Рубенса до Яна Брейгеля.
  • Антверпен интересен роскошной архитектурой. Чего только стоят Кафедральный Собор Нотр-Дам, Церковь Святого Чарльза Борромео.
  • Центр моды и дизайна. Здесь находится множество бутиков, магазинов и дизайнерских студий, где можно насладиться шоппингом и открыть для себя модные тренды.

В атмосфере старины. 5 малоизвестных городков в Европе с аутентичным колоритом

Фото: Антверпен, Бельгия (unsplash.com)

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