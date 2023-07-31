"Оставить надолго". Как в Европе могут воспользоваться миграцией образованных украинцев

Европа пытается превратить украинскую миграцию в рабочую силу, но страны не полностью воспользовались возможностью преодолеть свой дефицит работников. Уровень трудоустройства беженцев остается недостаточным.

Какие препятствия мешают квалифицированным беженцам работать в ЕС и что могут сделать страны для интеграции украинцев, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Reuters.

Образованные украинцы могли бы решить проблему с работниками в ЕС

Острая нехватка рабочей силы на востоке Европейского Союза давно замедляет экономический рост и подогревает инфляцию. Поэтому большой поток людей после вторжения России в феврале 2022 должен был стать благом для стран.

Однако европейские страны не полностью воспользовались возможностью устранить дефицит рабочей силы, даже несмотря на то, что многие из бежавших от войны имеют высшее образование или крайне необходимые навыки.

По данным Евростата за 2020 год, уровень образованности украинцев выше, чем в среднем по ЕС. Например, уровень образования среди работников в разных странах выглядит так:

Украина: высшее образование – 57%, среднее – 27%;

Германия: высшее образование – 31%, среднее – 56%;

Польша: высшее образование – 36%, среднее – 60%;

ЕС: высшее образование – 35%, среднее – 47%.

Но вакансии остаются незаполненными из-за ряда препятствий, начиная от отсутствия детских заведений и заканчивая нежеланием правительств признавать академические и профессиональные квалификации из стран вне ЕС. Поэтому беженцы застряли на работах с более низким уровнем квалификации и образования и без карьерных перспектив.

Фото: Собеседование на работу (unsplash.com)

Признание дипломов – ключевая проблема правоустройства

Согласно опросу консалтинговой компании Deloitte, Польша имеет один из наиболее регулируемых рынков труда в ЕС. Это подтверждают истории специалистов Украины.

Украинская беженка в Польше Светлана Чугиль пыталась получить условную лицензию на работу врачом-ортопедом и физиотерапевтом. Спустя более года ей сказали, что для ее заявления нужен ключевой документ, застрявший на оккупированной территории.

Ей пришлось пройти стажировку в центре социальной защиты, заплатив 353 доллара в месяц.

"Меня нельзя было нанять врачом или физиотерапевтом без признания моего диплома", – объяснила женщина.

После интернатуры украинка устроилась на две немедицинские работы, но ей было сложно совмещать тяжелый рабочий график с уходом за дочерьми.

Фото: Медицинское учреждение в Польше (gettyimages.com)

Из-за высокой арендной платы в западном польском городе Згожелец она в декабре переехала через границу в Герлиц на востоке Германии. Там правительство будет оплачивать жилье, пока она не окончит курсы немецкого языка и не сможет найти работу. С января Светлана работает волонтером в центре, который оказывает психологическую помощь украинским женщинам и детям.

"Нужны четкие правила, чтобы украинцы могли остаться надолго", – эксперты

Через 17 месяцев после вторжения многие беженцы работают по краткосрочным контрактам или контрактам на неполный рабочий день, а не по стабильным формам занятости, отмечают эксперты исследовательского центра OECD.

"Не думаю, что возможность была упущена. То, что этим странам нужно сделать сейчас, – это второй уровень интеграции рынка труда. Необходимо обучение, повышение квалификации и признание квалификации", – отметила аналитик миграционной политики ОЭСР в Париже Аве Лорен.

В Германии количество открытых вакансий возросло до самого высокого уровня с момента окончания Второй мировой войны. Несмотря на это, менее 20% беженцев нашли работу, поскольку власть сосредотачивается на языковых курсах, которые должны помочь беженцам найти долгосрочную работу в соответствии с их навыками.

Эксперты исследовательского центра миграционной политики Minor заявили, что масштабный приток беженцев из Украины воспринимается Германией как отличная возможность. Однако их интеграция на работу на том же уровне, что и дома, в большинстве своем невозможна без владения местным языком.

Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)

В то же время, будущее беженцев частично связано с неизвестным течением войны в Украине, а временная схема защиты ЕС для украинских беженцев заканчивается в марте 2024 года.

"Чем ближе мы к этому подходим, тем насущнее становится необходимость иметь стратегию. Слишком поздно думать об этом следующей весной", – обратила внимание Аве Лорен.

Неопределенность ставит работодателей, желающих нанять беженцев, в затруднительное положение, поскольку они не знают, смогут ли украинские беженцы остаться.

"Нам нужны четкие правила быстро, чтобы все те, кто бежал из Украины по военным причинам, могли остаться надолго. Это устранит значительное препятствие не только для беженцев, но и для работодателей", – объяснил эксперт по рынку труда Немецкого института исследования занятости (IAB) Энцо Вебер.

Тем временем ряд стран ЕС адаптируют свое законодательство, чтобы облегчить украинским беженцам выход на местный рынок труда. В частности, в Австрии упростили доступ украинцев к рынку труда – с апреля беженцам не нужно разрешение на работу, они могут искать работу на уровне с гражданами стран ЕС.

Также о возможности предоставлять украинским беженцам виды на жительство после окончания войны думают в Ирландии и Нидерландах.

Напомним, мы писали, что в Швеции украинцам открыли доступ к бесплатному изучению шведского языка на высоком уровне, чтобы беженцы имели доступ к рынку труда – в частности для работы в школах или медицинских учреждениях.

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