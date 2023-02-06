ua ru
Пн, 06 февраля News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Наравне с гражданами ЕС. В Австрии вводят важные изменения для украинцев

Новина українською →
Понедельник 06 февраля 2023 14:18
Наравне с гражданами ЕС. В Австрии вводят важные изменения для украинцев Фото: Поддержка Украины в Австрии (unsplash.com/tetiana-shyshkina)
Автор: Ольга Маджумдар

В Австрии упрощают доступ украинцев к рынку труда – с апреля беженцам не потребуется разрешение на работу. Это означает, что станут доступны разные виды занятости.

Все беженцы из Украины, которым выдали удостоверение перемещенного лица, будут освобождены от действия Закона о трудоустройстве иностранцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на kurier.at.

Преграды для доступа на австрийский рынок труда будут отменены для людей, перемещенных в результате войны с Украиной. Согласно заявлению Минтруда, со второго квартала все украинцы, получившие "Голубую карту" (удостоверение перемещенного лица), смогут трудоустраиваться без получения специального разрешения.

Беженцы смогут согласиться на любую работу, включая временную, без разрешения на работу от AMS. Так бегущие от войны украинцы будут поставлены в равное положение с гражданами ЕС.

Всего в Австрии получили временное убежище более 92 тысяч человек из Украины, около 66 тысяч до сих пор находятся в стране. Временная защита для украинцев была продлена до 4 марта 2024 года.

Наравне с гражданами ЕС. В Австрии вводят важные изменения для украинцев

Фото: Митинг в Вене (unsplash.com/tetiana-shyshkina)

К концу 2022 года в этой стране работали 13546 украинцев - почти на 8200 больше, чем в 2021-м. В настоящее время 74% украинских работников – женщины.

Эксперты отмечают, что изменения в австрийском законодательстве не только облегчат поиск работы для украинских беженцев, но и снизят нагрузку для работодателей. Хотя украинцы и имели право работать, но работодатели обязаны были получать для этого разрешение.

Напомним, мы писали, что украинских беженцев готовятся переселять в северную страну ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австралия
Отдых в Украине
Мнения
Игорь Чудовский
Легальный способ. Кого из мужчин выпускают за границу по базе "Шлях" и как это работает
Игорь Чудовский
управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры"
Виталий Сокуренко
Штрафы и сроки пребывания. Как заехать в Польшу на авто с украинской регистрацией
Виталий Сокуренко
адвокат адвокатского объединения Legal Strategy
Антон Тараненко
Год, все изменивший навсегда. Существует ли туризм в Украине во время войны
Антон Тараненко
глава правления VisitUkraine.Today
Катерина Анищенко
Ребенок родился за границей? Регистрация, документы и возвращение домой
Катерина Анищенко
адвокат юридической компании "Riyako&Partners"
Все мнения