Июль стал самым жарким месяцем на земле за 120 000 лет, – ученые

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Также ученые считают, что он может быть самым теплым за последние 120 000 лет на планете.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Travel Tomorrow.

"Это самые жаркие температуры в истории человечества"

Регионы в Северной Америке, Европе и Азии страдают от аномально высоких температур, а мировые океаны нагреваются до беспрецедентных уровней.

Два глобальных климатических органа, Служба изменения климата Коперник (C3S) Европейского Союза и Всемирная метеорологическая организация (ВМО), объявили, что чрезвычайная жара бьет рекорды со значительным отрывом от прошлых показателей. И это вызывает тревогу по ускорению влияния изменений климата.

Сначала самым жарким июнем за всю историю наблюдений объявили июнь 2023 года, а далее такой же вывод сделали и по июль.

По словам директора группы климатического анализа Национального управления океанических и атмосферных исследований США Расселла Воса, температурные рекорды обычно бьются с шагом в сотые доли градуса по Цельсию, но в этом году в июле было все по-другому: за первые 23 дня средняя температура воздуха подскочила на 16,95 градуса по Цельсию.

Фото: Июль побил рекорды высоких температур в мире (unsplash.com)

Это значительно превысило предыдущий рекорд в 16,63 ˚C, установленный в июле 2019 года. Согласно отчету, такая тенденция согласуется с глобальным консенсусом о том, что климатические изменения, вызванные деятельностью человека, негативно влияют на планету.

"Почти каждый месяц этого года был в пятерке самых жарких за всю историю наблюдений. Это самые жаркие температуры в истории человечества", – сказала замдиректора Copernicus Саманта Берджесс.

Климатические данные, полученные учеными из колец деревьев, коралловых рифов и кернов глубоководных отложений, еще больше подтверждают это утверждение.



"Данные из этих природных "архивов" также дают ценную информацию о климатической истории нашей планеты. Мы можем предположить, что Земля не испытывала такого тепла примерно 120 000 лет", – пишет издание.

Чем опасно глобальное потепление

Последствия этой жары – далеко идущие и разрушительные, сообщает Travel Tomorrow. Юго-запад Соединенных Штатов охватила волна жары, температура воздуха превышала 50 градусов по Цельсию. В результате резко возросло количество смертей, связанных с жарой: люди получают опасные для жизни ожоги от контакта с горящими поверхностями.

В Средиземноморском регионе Европы погибли более 40 человек из-за лесных пожаров: там огонь продолжает свирепствовать из-за высоких температур и сухих условий. Азия тоже переживает длительные и интенсивные волны жары, что приводит к человеческим жертвам и создает серьезную угрозу продовольственной безопасности.

Фото: Европейские страны охватила волна пожаров (unsplash.com)

По словам генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа, экстремальная погода в июле отражает "строгую реальность изменения климата".

Экстремальная жара является, прежде всего, результатом человеческой деятельности, в частности добычи и сжигания ископаемого топлива, вырубки лесов и промышленных процессов, которые значительно увеличили концентрацию парниковых газов в атмосфере. Это, в свою очередь, задерживает больше тепла, что приводит к повышению глобальной температуры.

Выбросы парниковых газов продолжают расти, несмотря на многие международные климатические переговоры и амбициозные обещания разных стран и компаний прекратить выбросы.

"Климатические действия – это не роскошь, а необходимость", – заявил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

Отметим, уже месяц южная Европа страдает от рекордной жары, что заставило многих туристов пересмотреть свои планы на отпуск. В некоторых регионах Средиземноморья температуры достигали 50 градусов. Мы писали, как уберечься от жары во время поездки по Европе.

Также стало известно, как рекордная жара влияет на туристов в Европе.

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