ua ru
Ср, 25 января News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как продлить временную защиту в Чехии без загранпаспорта: совет юриста

Новина українською →
Среда 25 января 2023 12:18
Как продлить временную защиту в Чехии без загранпаспорта: совет юриста Фото: Украинцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцам в Чехии нужно продлить временную защиту – регистрация обязательна до 31 марта. Один из самых актуальных вопросов беженцев при этом – отсутствие загранпаспорта.

Что делать украинцам, которые прибыли в страну с внутренним паспортом или без документов, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Временную защиту в стране получили 480 тысяч украинцев. Значительная часть беженцев имеют на руках только внутренний украинский паспорт, некоторые пересекали границу вообще без удостоверения личности.

Получить новый загранпаспорт в консульствах Украины в Чехии сложно из-за большого количества желающих, ГП "Документ" в стране пока не заработал, а отправиться за документом в Польшу имеют возможность немногие.

Что делать в таких случаях, чтобы продлить временную защиту, изданию разъяснила адвокат Оксана Ризак:

  • если есть только внутренний паспорт, при заполнении онлайн-формы регистрации его номер указывать не нужно, необходимо вібрать опцию "не имею паспорта";
  • в графе "номер паспорта" нужно будет указать только номер того загранпаспорта, по которому уже зарегистрировали в ведомстве МВД Чехии;
  • если беженец получал первую защиту с загранпаспортом, но выберет опцию "не имею паспорта", регистрация будет считаться недействительной. Планировать принести паспорт уже на вклеивание визы – ошибка;

"При идентификации иностранца паспортом с точки зрения МВД Чехии считается исключительно загранпаспорт. Если вы укажете номер внутреннего украинского паспорта, система вас не распознает", – объясняет юрист.

Как продлить временную защиту в Чехии без загранпаспорта: совет юриста

Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)

Украинцам, которые уже сделали заграничный паспорт, но не сообщили об этом в МВД, тоже стоит выбирать опцию "не имею паспорта".

При этом иностранцы в Чехии должны регистрировать любые изменения личных данных в течение 3 дней. Поэтому информацию о получении нового загранпаспорта украинцы должны сообщить в отделение азила и миграционной политики (OAMP) по месту жительства.

Менять данные необходимо за неделю до регистрации в онлайн-кабинете для продления защиты. За это время изменения синхронизируются с реестром МВД и системой регистрации.

Напомним, мы писали, что в Чехии приняли изменения для украинских беженцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия
Отдых в Украине
Мнения
Игорь Чудовский
Легальный способ. Кого из мужчин выпускают за границу по базе "Шлях" и как это работает
Игорь Чудовский
управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры"
Виталий Сокуренко
Штрафы и сроки пребывания. Как заехать в Польшу на авто с украинской регистрацией
Виталий Сокуренко
адвокат адвокатского объединения Legal Strategy
Антон Тараненко
Год, все изменивший навсегда. Существует ли туризм в Украине во время войны
Антон Тараненко
глава правления VisitUkraine.Today
Катерина Анищенко
Ребенок родился за границей? Регистрация, документы и возвращение домой
Катерина Анищенко
адвокат юридической компании "Riyako&Partners"
Все мнения