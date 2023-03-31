Угроза депортации. Еще одна страна начала выдворять российских туристов

В Аргентине начали массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания. Десятки российских туристов выдворили под угрозой депортации.

Также миграционная служба отказывает россиянам в выдаче вида на жительство, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В консульском отделе российского дипломатического представительства в Аргентине рассказали, что в аргентинском миграционном управлении участилась практика вынесения негативных решений по продлению так называемого туристического пребывания и отказа в оформлении видов на жительство.

Также в консульстве знают о нескольких десятках ситуаций, когда россиянам выносили предписание покинуть страну в кратчайшие сроки "под угрозой инициирования процедуры депортации". Гражданам других стран отказы не поступают.

В миграционной службе Аргентины объясняют отказы положением соглашения о безвизовых поездках, согласно которому россияне могут находиться на территории страны без визы в течение 90 дней.

Ведомство сообщало, что в 2022 году в Аргентине побывали 22 тысяч россиян.

В феврале 2023 года одним рейсом прибыли 33 россиянки на последних сроках беременности. В аргентинской миграционной службе в феврале рассказали, что 6 беременных россиянок депортировали, потому что они не могли доказать туристическую цель поездки. Власти подозревают российских туристок в "родильном туризме" ради получения ребенком гражданства по праву рождения.

По данным ведомства, в 2022 году в Аргентину въехали 10,5 тысяч беременных россиянок, 5,8 тысяч из них – на последних сроках беременности.

Напомним, мы писали, что на Бали начали принимать жесткие меры против россиян.

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