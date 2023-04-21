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Без объяснений. Российских туристов депортируют из безвизовой страны

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Пятница 21 апреля 2023 15:41
Без объяснений. Российских туристов депортируют из безвизовой страны Фото: Аэропорт в Израиле (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Группа российских туристов, приехавших в Израиль на Пасху, депортировали без объяснений. Россиян задержали в аэропорту прибытия.

Пограничники проигнорировали их подтверждения туристического путешествия, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Группу туристов из Новгорода после посадки в аэропорту Израиля обыскали, а затем задержали для дальнейшей депортации. Соответствующее видео один из россиян выложил в соцсетях.

Израильские пограничники обыскали багаж и проверили телефоны российских туристов, а через два часа обыска их отвели в специальную комнату и сообщили о депортации и запрете на въезд на 10 лет без объяснения причин.

Шестерых жителей Новгорода расспрашивали о знакомых в Израиле и о цели поездки. Туристы отметили, что у всех были брони в местных гостиницах, обратные билеты и медицинские страховки. Это не убедило пограничников разрешить россиянам въезд в Израиль.

Подобные случаи с российскими туристами происходят не в первый раз. В феврале россиянка прилетела в Израиль с купленным турпакетом с экскурсией. Пограничники задержали ее в аэропорту и запретили въезд якобы с целью предотвратить нелегальную миграцию.

Без объяснений. Российских туристов депортируют из безвизовой страныФото: В Израиле россиян депортируют без объяснений (unsplash.com/taylor-brandon)

К слову, россияне могут путешествовать в Израиль в качестве туристов по безвизовому режиму до 90 дней в течение 180 дней. Между тем, в стране действует строгий пограничный контроль – отказать во въезде могут по 20 причинам, среди которых неясная цель поездки, подозрение на нелегальное трудоустройство.

Напомним, мы писали, что российских туристов продолжают депортировать из Бали.

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