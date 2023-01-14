Заблокированные счета и потеря средств. Платежи россиян массово ограничивают за границей

Ни одна страна в новейшей истории сталкивалась с такими проблемами, какие возникли у российского финтеха и банкинга. Санкции против России были и остаются беспрецедентными по масштабу и количеству разных последствий: россияне массово сталкиваются с блокировкой счетов и невозможностью расплатиться за любые услуги за рубежом.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Finextra.com.

Visa и MasterCard перестали работать в России

Платежные системы прекратили глобальную поддержку карт, эмитированных русскими банками. Это означает, что карты Visa и MasterCard, выпущенные в России, не будут работать вне России (в магазинах и банкоматах). Внутри страны имеющиеся карты Visa и MasterCard продолжают работать. Новые не выпускаются.

Центробанк России изолировал внутренние операции Visa и MasterCard еще в 2015 году после санкций из-за оккупации Россией Крыма. Visa и MasterCard согласились работать через Национальную систему платежных карт и использовать Центробанк России как расчетный центр для внутренних операций. Но с 2022 года местные банки больше не могут выпускать новые банковские карты Visa и MasterCard. Однако они могут продолжать действие существующих на неопределенный срок.

Фото: После вторжения России в Украину Visa и MasterCard лишили РФ возможность выпускать новые банковские карты (Getty Images)

Тем, кому нужно делать покупки за границей, приходилось физически ездить в соседние страны и открывать банковские счета и карты. Граждане страны-оккупанта уже назвали это "банковским туризмом". Одна за другой страны, пережившие самые большие волны такого туризма, начали отказывать россиянам в выдаче карточек.

Россияне надеялись, что им поможет китайская платежная система UnionPay. Но компания вообще прекратила все переговоры с российскими банками. Пока никакая другая иностранная платежная система, кроме местных российских, эту нишу не заняла.

Отключение от SWIFT, потеря доступа к средствам и переводам

Многие банки РФ потеряли доступ к SWIFT, но не все. Те, у кого он все еще есть, строго цензурируют доступ своих клиентов к международным банковским переводам.

Настоящий сокрушительный удар нанесло закрытие российских счетов Центробанка в банках США/ЕС с последующей заморозкой/арестом средств их клиентов. Это произошло как формально из-за санкций, так и неформально. Эксперт называет это даже худшим фактором, чем отключение от SWIFT, потому что это отрезало всю банковскую систему от жизненно важных евро и доллара.

Фото: Помимо отключения ряда банков от SWIFT, продолжается закрытие российских счетов Центробанка в банках США/ЕС с арестами средств клиентов (Getty Images)

Закрытие счетов значит утрату доступа к средствам, денежным переводам для всей русской банковской системы. Это отрезало русский бизнес от интернациональных платежей и денежных переводов. Рядовые россияне лишились доступа к простым, дешевым международным денежным переводам в долларах США или евро. Это еще можно сделать через отдельные банки, но дорого и сложно. Органичение нанесло огромный ущерб международному движению средств в/из России.

Запрет ApplePay, GooglePay

Из-за вторжения России в Украину Apple и Google прекратили поддержку технологии бесконтактной оплаты в России. Сейчас в РФ стало больше бесконтактных платежей с помощью национальной системы QR-кодов (SBP) или локальной системы от какого-либо из банков.

Влияние санкций на банковскую систему и финтех в России оказалось колоссальным и продолжает изолировать страну на международном уровне. Но эксперты уже говорят, что банковская система "уже меняет себя и приспосабливается".

Также из-за санкций с самолетами в России ежедневно происходят инциденты.

Однако в мире есть целый ряд стран, где охотно принимают россиян и зовут их на местные курорты.