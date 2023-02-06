Запрет на запчасти. Когда закончится запас прочности российской авиации

Из-за санкций у российских авиакомпаний практически ежедневно происходят авиаинциденты. В связи с нехваткой западных запчастей в декабре в РФ узаконили "каннибализацию" самолетов.

Какое сейчас состояние российской гражданской авиации и когда закончится запас прочности ее самолетов, TRAVEL РБК-Украина рассказал авиаэксперт Богдан Долинце.

Как ремонтируют самолеты РФ в условиях санкций

На днях руководство Росавиации заявило, что у самолетов российских авиакомпаний есть запас ресурса и запчастей до 2030 года. Но эти прогнозы основываются на схемах обхода санкций, отмечает Богдан Долинце.

"На сегодняшний день гражданская авиация РФ фактически состоит на 80% из самолетов западного производства, а те 20%, которые являются самолетами преимущественно российского производства, на 30-50% состоят из западных комплектующих. Что касается реальной прочности, то они дают положительные прогнозы с учетом той модели, которая существует на сегодняшний день", – отмечает эксперт.

Он объясняет: часть самолетов продолжают "каннибализовать" – то есть снимать с них определенные агрегаты и системы.

"Вторая составляющая: некоторые страны мира все-таки продолжают предоставлять услуги по техническому обслуживанию и ремонту российским самолетам. Недавно чиновники из США "давили" на определенные турецкие компании, которые продолжают это делать в интересах российских компаний, в первую очередь речь идет об "Аэрофлоте", – уточняет наш собеседник.

Фото: Самолет "Аэрофлота" (gettyimages.com)

Санкции в первую очередь запрещают компаниям по наземному и техническому обслуживанию, имеющимся в РФ, проводить лицензионный ремонт, закупать оборудование и системы. Но в иностранных аэропортах бывают склады снабжения деталей для ремонта воздушных судов.

"Как правило, такие ремонты могут выполняться или непосредственно в этих аэропортах прилета за пределами России, или запчасти могут нелегально закупать. Этот инструмент достаточно эффективно используется и включает в себя механизм серого импорта, когда запчасти завозят из третьих стран, дружественных к РФ. И второй, частично легальный, инструмент – ремонт в соответствующих предприятиях, которые находятся в третьих странах", – перечисляет он схемы обхода санкций.

Когда может закончиться ресурс у российских самолетов

В условиях введения тотальных санкций, которые есть на сегодняшний день, и при условии их безоговорочного выполнения всеми странами, реальная прочность российской авиации значительно меньше, и она оценивается не больше, чем до середины или осени 2025 года, считает Богдан Долинце.

"Но мы видим, что пока эти возможности для обхода санкций – в том числе за счет третьих стран – очень активно используются. Они могут служить для продления этого срока, потому что запасы будут меньше использоваться. "Каннибализм" хотя и будет, но как резервный вариант", – обращает внимание он.

Фото: Ремонт самолетов "Укральские авиалинии (коллаж РБК-Украина)

При этом лишь некоторые факты поставок запчастей третьими странами периодически подвергаются огласке, отмечает эксперт.

"Была информация, что Турция на этом довольно неплохо зарабатывала. Были вопросы относительно реэкспорта технологического оборудования, используемого военно-промышленным комплексом в первые месяцы войны через Грузию. Такие факты периодически обнаруживаются, цепочка может существовать, но в какой-то момент ее перекрывают. Эти инструменты могут реализовываться в других странах через других подставных лиц и другие подставные фирмы", – объясняет наш собеседник.

Без введения жесткого тотального контроля за исполнением санкций и значительного повышения уровня ответственности за их соблюдение, обслуживание российских самолетов может продолжаться и не ограничиваться только третьими дружественными к россиянам странами.

От чего будет зависеть производство российских самолетов

В Росавиации также заявили, что со временем западные лайнеры постепенно вытеснят производство собственных самолетов Superjet New, МС-21 и других. "Аэрофлот" уже заказал 339 лайнеров российского производства.

"Если говорить о возможности изготовления такого большого количества самолетов, то речь может идти о сроке не менее 10-15 лет. Впрочем, в условиях санкций выдержать такой срок все равно будет очень сложно, есть высокая вероятность, что даже невозможно", – отмечает Богдан Долинце.

Причина: производства также частично нуждаются в западных комплектующих, которые используются в РФ.

"Даже если будет такая попытка, потребуется от 5 до 10-12 лет, чтобы полностью заменить западные составляющие в российской технике. Большинство предприятий, производящих аэрокосмическую технику, используют оборудование преимущественно западного производства – здесь возникает вопрос соблюдения санкций.

Фото: Самолет Sukhoi Superjet (wikimedia.org)

Если российские предприятия военно-промышленного комплекса не смогут поддерживать или ремонтировать производственное оборудование, тогда даже перспектива изготовить хотя бы часть таких самолетов к условному 2040 году выглядит малореалистичной", – добавляет эксперт.

Российские заводы эксплуатируют большое количество оборудования производства Германии, Австрии, Швейцарии и других стран ЕС.

"Если они будут продолжать поставлять комплектующие запчасти, ремонтное оборудование или новые агрегаты и оборудование для аэрокосмической отрасли, то вероятность производства такого большого флота остается", – считает Богдан Долинце.

Напомним, мы писали, что в Турции отказываются обслуживать подсанкционные российские самолеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.