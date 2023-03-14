Абсолютное нарушение. В России задумали делать копии деталей к зарубежным самолетам

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует производить детали для иностранных самолетов и ремонтировать их. Росавиация выдала перевозчику сертификат разработчика авиатехники.

Поможет ли это спасти российскую гражданскую авиацию на фоне западных санкций, TRAVEL РБК-Украина рассказал авиаэксперт Богдан Долинце.

"Аэрофлот" будет производить простые детали к зарубежным самолетам

На днях "Аэрофлот" получил сертификат разработчика авиационной техники ФАП-21. Это дает право компании разрабатывать нестандартные ремонты конструкции иностранных воздушных судов, модификации салонов, систем и силовых установок.

До войны зарубежные самолеты ремонтировали иностранные сервисные центры с помощью оригинальных деталей. В настоящее время санкции запрещают такое обслуживание. Теперь в России надеются, что "Аэрофлот" сможет решать такие "нетипичные вопросы" своими силами.

Впрочем, предполагается, что высокотехнологичные детали, которые Россия производить не способна, перевозчики будут закупать и дальше через третьи страны.

Самолеты с "копиями" деталей не могут летать за границу

Производство деталей к иностранным самолетам с точки зрения международного авиационного законодательства является абсолютным нарушением, отмечает Богдан Долинце.

"Кроме завода-производителя самолета никто не имеет права производить никакие детали. Если это подрядчик, то он должен сертифицировать их у официального производителя. Только после этого детали можно использовать в самолетах", – объясняет он.

С того момента, как на самолеты устанавливают нелицензионные запчасти, завод-производитель не несет никакой ответственности за безопасность полетов и любой инцидент с самолетом.

Фото: Самолет Airbus "Аэрофлота" (wikimedia.org/Mark Bernes)

Авиаэксперт добавляет: ни одна международная страховая компания такой самолет не застрахует из-за рисков, что в случае падения будет виновата конкретная авиакомпания, которая использовала нелицензионное или несертифицированное заводом-производителем оборудование.

"И даже если завод заменяет какие-нибудь запчасти, то он должен пересертифицировать весь самолет с этой запчастью", – отмечает он.

С такими нелицензионными контрафактными деталями по требованиям международного законодательства должны быть запрещены для полетов за границу даже те самолеты, которые летали до этого и имели сертификаты на безопасные полеты.

"Потому что государство, которое пустило, берет риски ответственности и возмещения в случае, если российский самолет упадет", – обращает внимание специалист.

Российским авиакомпаниям "каннибализм" уже не помогает

По мнению Богдана Долинце, на такой шаг в российской авиации идут, чтобы обеспечить исправность флота для полетов внутри РФ.

"Доступ к ресурсам ограничен, и даже "серый импорт" не позволяет в полной мере поддерживать в рабочем состоянии необходимое количество самолетов. Авиационного каннибализма, начавшегося с лета прошлого года, не хватает, чтобы поддерживать необходимое количество самолетов в исправном состоянии", – говорит он.

Впрочем, использование нелицензионных запчастей, как правило, всегда приводит к снижению безопасности полетов и увеличению количества катастроф, отмечает авиаэксперт.

Напомним, мы писали, что российские авиакомпании не могут летать в Китай.

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