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Всего 10 евро в день. В каких столицах Европы жить дешевле всего

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Суббота 08 июля 2023 08:55
Всего 10 евро в день. В каких столицах Европы жить дешевле всего Фото: Лиссабон, Португалия (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Цены на жизнь в разных странах ЕС часто очень разнятся. Одно дело, если вы проживаете в Дании или Норвегии, а совсем другое – если в Чехии или Болгарии. В общем, чтобы жить в Европе, не обязательно тратить на это огромное состояние.

Есть много доступных для бюджета европейских городов. TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Travelcontinuously.com рассказывает о некоторых из самых дешевых городов в Европе, которые идеально подходят для тех, кто хотел бы тратить деньги бережливо.

В каких городах Европы жить дешевле всего

1. Краков, Польша

Польша – одна из самых доступных стран Европы. И средневековый польский город Краков – не исключение. Здесь можно найти все, что есть в европейском месте – потрясающая архитектура, богатая история, хабы и пространства для работы, развитая инфраструктура, большой выбор заведений питания.

Несмотря на то, что в последние годы Краков стал еще более популярным городом для переезда, здесь по-прежнему относительно недорого по сравнению с другими европейскими городами. Вы можете найти много бюджетных, но при этом хороших квартир, а питание будет стоить вам всего около 10 евро (403 гривны) в день. Арендовать квартиру в Кракове можно примерно за 680 евро в месяц.

Также в Кракове регулярно проводят множество бесплатных мероприятий. В частности, пешеходные экскурсии по Старому городу и посещение замка Вавель.

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Всего 10 евро в день. В каких столицах Европы жить дешевле всегоФото: Краков, Польша (unsplash.com)

2. Таллин, Эстония

Если вы ищете доступный для бюджетного проживания европейский город со сказочной атмосферой, вам может подойти Таллин.

"Этот средневековый город, словно из сборника рассказов, и одно из самых бюджетных мест в Европе", – говорится в публикации.

Арендная плата в Таллине сравнительно низкая. Так, в основном стоимость аренды квартир (однокомнатных, двухкомнатных или трехкомнатных) колеблется в пределах 200-750 евро в месяц. Расходы на транспорт тоже очень разумны, а для местных жителей проезд в общественном транспорте вообще бесплатный.

Поскольку Таллин – маленький город, большинство достопримечательностей находятся в нескольких минутах ходьбы друг от друга. А многие события, организуемые в городе, полностью бесплатны.

Всего 10 евро в день. В каких столицах Европы жить дешевле всегоФото: Таллин, Эстония (unsplash.com)

3. Рига, Латвия

Латвия – еще одна балтийская страна с красивыми уютными городами. А ее столица Рига – одно из самых доступных направлений в Европе.

Номера в отелях и хостелах Риги стартуют от 15 евро за ночь. Арендовать однокомнатную квартиру в Риге можно по цене от 300–700 евро в месяц.

Что касается еды, то в Риге есть много доступных вариантов питания, начиная от уличной еды и заканчивая недорогими ресторанами.

Всего 10 евро в день. В каких столицах Европы жить дешевле всегоФото: Рига, Латвия (unsplash.com)

4. Лиссабон, Португалия

Лиссабон может быть столицей Португалии, но это одна из самых доступных столиц Европы для жизни. Хотя стоимость жизни в Лиссабоне выше, чем в других частях Португалии, она все еще достаточно низка по сравнению с другими европейскими столицами.

Цены на аренду особенно приемлемы (за пределами основных туристических зон), а товары первой необходимости, такие как еда и транспорт, относительно недорогие. Арендная плата за однокомнатную квартиру в небольшом городе или центральной части страны стартует от 350 евро в месяц, двухкомнатную – от 700 евро.

В Лиссабоне цена квартиры начинается примерно от 1200 евро в месяц – в районах, расположенных в получасе пешком от туристических центров Байша, Шиаду и других. Подальше от центра жилье стоит дешевле.

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Что касается питания, то в этом городе есть множество доступных вариантов, начиная от уличной еды и заканчивая сидячими ресторанами. В Лиссабоне также есть широкий выбор доступных видов досуга, от живописных парков до многочисленных музеев и галерей.

Всего 10 евро в день. В каких столицах Европы жить дешевле всего

Всего 10 евро в день. В каких столицах Европы жить дешевле всегоФото: Лиссабон, Португалия (unsplash.com)

5. Прага, Чехия

Если вы ищете доступный европейский город с богатой историей и культурой, обратите внимание на Прагу. Столицу Чехии отличает интересная архитектура, разнообразие заведений питания и возможностей для удаленной работы.

Стоимость жизни в Праге достаточно приемлема. К примеру, вы можете найти однокомнатную квартиру в центре города по цене менее 700 долларов в месяц. А местные сайты, пишущие обзоры ресторанов, уверяют: полноценно поесть здесь можно менее чем за 10 евро. Если вы покупаете продукты в местных супермаркетах и готовите сами, это обойдется еще дешевле.

Всего 10 евро в день. В каких столицах Европы жить дешевле всегоФото: Прага, Чехия (unsplash.com)

Ранее стало известно, где выгоднее всего жить в ЕС. В Болгарии, Румынии и Польше оказались самые низкие цены на базовые товары покупателей.

Также сообщалось, сколько будут зарабатывать украинцы в Польше после повышения минимальной зарплаты.

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