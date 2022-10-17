"Много здесь не заработать". Что нужно знать украинцам о зарплатах в Португалии

В стране сложно выйти на заработок выше 700 евро без высокой квалификации и знания языка.

Португалия – страна с красивейшей природой и историей: Атлантический океан, протяженная береговая линия и колоритная архитектура. Местные жители очень дружелюбны и ведут размеренный образ жизни. В стране хорошо развита современная инфраструктура: здесь качественные дороги, огромное количество торговых центров, супермаркетов, рынков, ресторанов и уютных кафе. Но в Португалии – одни из самых низких зарплат в Европе.

"Это прекрасная страна для отдыха, но не для заработка", — нередко пишут о Португалии на сайтах о переезде в разные страны.

TRAVEL РБК-Украина опросило украинцев, которые переехали в эту страну из-за войны и выясняло, сколько могут заработать наши сограждане в Португалии и как лучше искать работу.

"Прожить можно, но накопить не получится". Сколько можно заработать в Португалии

Зарплаты в Португалии колеблются от 700 евро в месяц (минимальная) до 12300 евро в месяц. Половина (50%) населения зарабатывает менее 2640 евро. 25% населения зарабатывают менее 1500 евро. 25% зарабатывают больше 7170 евро.

"К сожалению, в Португалии трудно получить высокий доход. Не то что беженцы и мигранты из других стран, но и коренные жители часто не могут рассчитывать на высокие заработки. Даже если они много лет проработали в определенной сфере", — пишут в Facebok-группе по поиску работы в Португалии.

Фото: Большинство вакансий предагают украинцам в Португалии озаработок в размере около 700-800 евро (freepik.com)

Больше 1000-1500 евро в Португалии могут заработать местные или мигранты, у которых есть высокая специализация в востребованной профессии, комментирует РБК-Украина Юлия Панченко – украинка, которая переехала в Португалию весной этого года.

"Украинцы, которые здесь устроились на работу, получают меньше, около 700-800 евро. Некоторым платят даже меньше "минималки". Много вы здесь вряд ли заработаете, если вы не квалифицированный врач или менеджер. На 700-800 евро в Португалии вполне можно прожить, если у вас нет высоких запросов. Этого хватит на базовую еду и базовые затраты. Но накопить какую-то сумму вряд ли получится. Это деньги, которые просто дают возможность как-то жить", — комментирует она.

Действительно, многие сайты пишут, что Португалия – страна, для которой "характерно значительное социальное неравенство". Если основная часть горожан (80%) зарабатывает 6000 евро в год, то состоятельные люди получают около 34000 евро. Заработная плата в Португалии низкая по сравнению с другими странами Европейского Союза.

Фото: Как растут зарплаты специалиста в Португалии по мере получения профессионального опыта (инфографика salaryexplorer.com)

Хотя количество рабочих мест и растет, многим молодым специалистам сложно найти работу, пишут местные СМИ. В Португалии – высокий уровень безработицы: на 10 миллионов населения безработных по состоянию на 2022 год насчитывается 700 тысяч (13,5%). До вычета налогов минимальная заработная плата составляет 649,83 евро в месяц при условии 12 выплат в год и 557 евро при выплатах 14 раз в год.

Доходы португальцев значительно ниже, чем в соседних странах. Средняя заработная плата в Португалии составляет 3-3,5 евро в час. За 8-часовой рабочий день можно получить 24-26 евро. Такие зарплаты, в частности, выплачиваются работникам сферы обслуживания и сельского хозяйства, уборщикам, сиделкам, грузчикам и другим. Если речь идет о высококвалифицированном специалисте или редкой профессии, заработная плата может доходить до 2000 евро в месяц.

Заработная плата в Португалии по профессиям:

руководители организаций – 2500-3000 евро;

IT-специалисты – 1800-3000 евро;

Инженеры – 1700 евро;

Работники в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса – 1100 евро;

Дизайнеры – 1100 евро;

Официанты, кассиры, курьеры – 550-700 евро;

Клининг и рестораны. Где украинцам проще найти работу в Португалии

Если вы приехали в Португалию, спасаясь от войны в Украине, вам предоставят статус временной защиты. Это дает возможность сразу же начать искать работу, говорит Юлия Панченко. Она советует начинать поиски сразу после приезда в страну. И если вам позволяет ситуация, то вообще до приезда.

"Составьте резюме на английском, а в идеале – на португальском языке. И рассылайте чем больше, тем лучше. Будьте готовы к тому, что на большинство заявок от вас могут не ответить. Но не отчаивайтесь: это нормально. И если вы готовы тратить силы на поиски, то работу вы точно найдете", – отмечает украинка.

Украинка Надежда Залевская также приехала в Португалию в марте, спасаясь от войны в Украине. Спустя месяц устроилась официанткой в заведение в пригороде Порто, где ей дала приют местная семья. Помогло найти работу в частности то, что она владеет базовым уровнем португальского и английского.

Фото: В Португалии – много кафе и ресторанов, где нужны официанты и работники на кухне (unsplash.com)

"Португальский я немного учила и раньше, так как давно хотела сюда попасть. Резюме я не рассылала. А просто ходила по местным заведениям и спрашивала, нужны ли какие-то сотрудники. Согласна была работать и официантом, и помощником на кухне. Меня взяли официанткой – сначала на неполный рабочий день, а через пару недель стала работать с 11 утра до 10 вечера. Вместе с чаевыми получается чуть больше 800 евро в месяц, иногда выше", — рассказывает она о том, как нашла работу.

По ее словам, без знания португальского найти работу, где бы платили выше 1000 долларов, крайне сложно. Реальнее всего беженцам-женщинам устроиться в таких сферах:

клининг : уборка номеров в больших гостиницах и мини-отелях;

: уборка номеров в больших гостиницах и мини-отелях; помощники на кухне : мойка посуды, помощник повара (например, по нарезке овощей);

: мойка посуды, помощник повара (например, по нарезке овощей); няни (часто семьи охотно предоствляют и проживание);

"На таких работах вы будете получать от 700 до 900 или до 1000 евро. Плюс в том, что у украинских рабочих в Португалии еще до большой войны сложилась в основном хорошая репутация. Их знают как трудолюбивых и скрупулезных сотрудников", — делится наблюдениями Надежда.

По ее словам, диапазон возможностей в поиске работы расширяется, если вы маляр, сантехник, или хорошо водите машину. Однако в таких сферах берут на работу в основном мужчин.

Фото: В стране украинцам часто предлагают работу в клининге (unsplash.com)

Спрашивать у местных и мониторить соцсети. Как искать работу в Португалии

Уровень оплаты труда зависит от профессии, квалификации, опыта и места жительства. Если в автономном районе Мадейра чистая средняя зарплата составляет 782 евро, то в Лиссабоне — 977 евро. Уровень жизни иммигрантов в Португалии зависит от их уровня знания португальского языка и образования, а также желания работать и зарабатывать.

По просьбе РБК-Украина Юлия Панченко дает такие советы по поиску работы в Португалии:

Учите португальский и английский языки, даже если ваша работа не требует много общения. Знание языка помогает решать важные ситуации и приходит на помощь в общении с государственными органами, в магазине и в целом везде; Одного знания языка мало: вы должны что-то уметь. Оцените свои навыки и способности, слабые и сильные стороны. Выпишите в таблице, где вы точно не хотите работать, а куда не побоитесь пойти даже в новую сферу. Не бойтесь осваивать новую профессию; Составьте резюме на португальском – если не знаете языка, об этом можно попросить и местных, и волонтеров-украинцев; Не полагайтесь только на то, что вам найдут работу в Джобцентре: регулярно мониторьте местные и украинские телеграм-каналы по поиску работы. Таких в Португалии немало; Поищите вакансии удаленно работы. Например, SMM, оптимизация сайтов. Если у вас нет навыков, можно пройти онлайн-курсы; Знакомьтесь и общайтесь с местными в том городе, куда вы приехали. Часто в поиске работы помогает "сарафанное радио"; Не удивляйтесь, если считаете что подходите для этой работы, но вам сразу не звонят. Здесь мало кто куда-то спешит. Вам могут ответить, но не сразу;

Жить в Португалии и зарабатывать в Украине

Обе опрошенные нами украинки согласились с мнением о том, что вполне возможно жить в Португалии, зарабатывая при этом в Украине. Однако в том случае, если ваши навыки позволяют зарабатывать хотя бы эквивалентную португальской зарплату – 700-900 евро.

"Если вы маркетолог, рекламщик, smm-специалист или имеете другую подобную квалификацию, можно зарабатывать в Украине и жить в Португалии. Если вы выехали сюда с детьми, их надо водить в садик или школу, решать разные вопросы. Это все забирает очень много времени, и если вы работаете удаленно, то это даже идеальный вариант. В контексте цен Португалия – это не Швейцария. Здесь продукты недорогие, и жилье можно найти не так дорого", — говорит Надежда Залевская.

Фото: Хороший вариант – жить в Португалии и работать в Украине удаленно (unsplash.com)

Налоги в Португалии: сколько платят сотрудники и работодатели

Хотя зарплаты в Португалии низкие, налоги здесь придется платить немаленькие.

Налоговыми резидентами являются граждане страны и лица, пребывающие в ней с видом на жительство более 183 дней в году. К ним применяются прогрессивные ставки налога – от 14,5% до 48% в зависимости от суммы дохода: чем выше доход, тем выше процентная ставка по налогу на прибыль.

Заработная плата работников также вычитается из отчислений на социальное страхование в размере 34,75% (23,75% удерживается с работодателя и 11% — с самого работника).

Фото: За последние 5 лет минимальный доход португальца увеличился всего на 72 евро (freepik.com)

Низкая ставка в размере 14,5% применяется к бедным слоям населения. К этой категории относятся те, кто зарабатывает 500-580 евро в месяц. Доход трудящихся-мигрантов, полученный на территории Португалии, облагается подоходным налогом по фиксированной ставке в размере 25%. На момент ожидания португальского гражданства, на которое можно претендовать после 6 лет легального проживания в стране, мигрант считается иностранцем.

Зарплаты вырастут на 2,8% в 2023 году

Ожидается, что заработная плата в Португалии вырастет в среднем на 2,8% в следующем году. Однако принявшие в опросе компании заявляют, что повысить зарплаты на практике готовы далеко не все. Также в Португалии меньше половины компаний готовы в ближайшее время расширять штат сотрудников.

"Около 50% компаний указывают, что инфляция - один из факторов, которые заставляют не пересматривать зарплату в стороны повышения", — говорит Марта Диас, представитель компании Mercer Portugal.

Зарплаты в Португалии растут медленно. За последние 5 лет минимальный доход португальца увеличился всего на 72 евро. При этом около 23,3% работников до сих пор получают минимальную заработную плату.

Предлагаем также почитать, чем интересна Португалия в холодное время года.